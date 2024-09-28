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Бабье лето в Москве ожидается в "позднеосеннем исполнении"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Москве бабье лето в этом году может наступить в "позднеосеннем" варианте, вероятно, в октябре, но для этого должна установиться более прохладная и солнечная погода, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вполне возможно, что бабье лето будет, но в октябрьском исполнении. Вот так. Попозже, да. Когда будут уже температуры плюс 15 - плюс 17 градусов днем, ночью прохладно. Солнечно", - сказал Вильфанд

Он отметил, что в этом году "бабе лето будет, но именно в позднеосеннем исполнении".

Москва бабье лето Гидрометцентр Роман Вильфанд
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