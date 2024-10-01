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Почти на всей территории России температура в октябре будет около и выше нормы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Температура выше нормы в октябре прогнозируется в южной половине европейской части России, на Урале и в Сибири, почти на всей остальной территории страны температура будет около нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Практически на всей территории страны не прогнозируется отрицательных аномалий (средней месячной температуры ниже нормы - ИФ), то есть класс ниже нормы нигде не прогнозируется. Но наиболее высокие значения по отношению к нормам прогнозируются в южной половине европейской территории России, на Урале и в Сибирском федеральном округе", - сказал Вильфанд.

В северной половине европейской части страны и в регионах Дальнего Востока температура средняя - в октябре будет около нормы.

Избыток осадков в октябре прогнозируется на Дальнем Востоке - в Хабаровском крае и в Амурской области. Дефицит осадков прогнозируется в южной половине европейской территории России, на юге Приволжского федерального округа и на юге Уральского федерального округа, а также на юге Красноярского края, в Иркутской области, в Бурятии и на западе Забайкальского края.

Гидрометцентр Роман Вильфанд погода октябрь
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