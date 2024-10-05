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Гидрометцентр сообщил об аномально теплой погоде в ряде регионов РФ

Гидрометцентр сообщил об аномально теплой погоде в ряде регионов РФ
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Температура почти на всей территории России до середины следующей недели будет около и выше нормы, в отдельных регионах отклонения температуры будут доходить до 10 градусов выше нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погоду при сопоставлении с нормальной климатической погодой в целом в течение ближайших дней и вплоть до середины следующей недели холодной не назовешь по территории всей России. В основном положительные аномалии. Только на севере Урала в начале следующей недели температура будет на 2 градуса ниже нормы. В остальных регионах температурный фон около нормы и выше нормы", - сказал Вильфанд.

В РоссииПочти на всей территории России температура в октябре будет около и выше нормыЧитать подробнее

Он уточнил, что в центре европейской России температура в субботу будет на 4-6 градусов выше нормы, в воскресенье - на 3-5 градусов выше нормы. В Центрально-Черноземных регионах, по словам Вильфанда, в понедельник температура будет выше нормы на 8 градусов.

"Значительные аномалии прогнозируются в южных регионах Центрального федерального округа - это Орловская, Брянская, Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Курская области. С 5 по 9 октября температура на 5-8 градусов выше нормы. В Воронежской области даже на 10 градусов выше нормы", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

В Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской областях температуры будут в диапазоне от плюс 18 до плюс 25 градусов, в Воронежской - до плюс 27 градусов. "Летний режим погоды до середины следующей недели", - отметил Вильфанд.

В регионах Поволжья, по словам научного руководителя Гидрометцентра, "прогнозируется разная ситуация". Так, на севере региона, в Нижегородской области, Мордовии и Чувашии, в понедельник и вторник температура будет на 7-9 градусов выше нормы, ожидается от плюс 18 до плюс 22 градусов.

На юге региона, в Ульяновской, Пензенской, Саратовской областях, с субботы до среды температура на 5-10 градусов выше нормы, ожидается около плюс 19 - плюс 26 градусов. В Оренбургской области температура будет на 6-9 градусов выше нормы (от плюс 20 до плюс 25 градусов). "То есть такая летняя погода", - добавил Вильфанд.

Однако, несмотря на высокие температуры днем, ночные температуры в некоторых районах региона Приволжского федерального округа будут отрицательными - до минус 2 - минус 7 градусов.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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