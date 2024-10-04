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Отопление начнут включать в Москве с понедельника

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Москве с понедельника начнут включать отопление из-за прогнозирующегося понижения температуры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве в этом году был чудесный теплый сентябрь. Но всему свое время, и, по прогнозам синоптиков, мы ожидаем понижение температуры наружного воздуха. В этой связи с понедельника приступим к включению отопления", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что работа проводится поэтапно. В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы и в жилые дома.

"Включение отопления на всех объектах займет несколько дней", - добавил мэр.

Также Собянин сообщил, что городские системы и тепловые сети полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Всего было подготовлено больше 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых многоквартирных домов.

Сергей Собянин Москва
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