В Москве отключили отопление

Фото: Александр Авилов/Агентство "Москва"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Столичная система теплоснабжения переведена на летний режим работы, сообщил в понедельник заммэра Петр Бирюков.

"Завершили отопительный сезон. Он прошел штатно. Все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей", - сказал он журналистам.

Бирюков напомнил, что уже началась подготовка к новому отопительному сезону, все мероприятия будут завершены до 25 августа.

Отключать отопление в Москве начали 27 апреля "в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха". Как отмечал Бирюков, отопление отключается в общей сложности в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов.