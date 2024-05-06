В Москве возобновят отопление жилых домов и соцобъектов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Москве приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты, поскольку в ближайшие дни ожидается холодная погода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений. В этой связи приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты", - написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон, отметил мэр столицы.

Отключение отопления в Москве было завершено 29 апреля.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в столичном регионе в ближайшие дни прогнозируется температура ниже нормы на 10 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до минус 5; пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, 9 мая ожидается снег.

Согласно прогнозу, во вторник температура в Москве будет ниже нормы на 6-7 градусов. Ночные температуры будут от ноля до плюс 5, а по области - до минус 2. Днем во вторник в Москве будет плюс 4-6. В среду, 8 мая, ночью в Москве от ноля до плюс 3 градусов, по области заморозки до минус 3, днем плюс 5-7 градусов.

В четверг, 9 мая, в Москве ночью минус 3 - минус 1, по области "значительные заморозки" до минус 5. Дневная температура в Москве плюс 5-7 градусов, а по области от плюс 3 до плюс 8.

Первые признаки, что температура будет повышаться, по словам Вильфанда, будут в пятницу, столбики термометров будут стремиться к отметке в плюс 10 градусам.