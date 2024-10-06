Жителей Москвы предупредили о сильном дожде с вечера воскресенья

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства Москвы рекомендует горожанам быть внимательными на улице в связи с сильным дождем, который ожидается вечером в воскресенье и продолжится в ночь на понедельник.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 18:00 и до 09:00 7 октября в столице ожидается сильный дождь", - говорится в сообщении департамента, размещенном в его телеграм-канале.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал "Интерфаксу", что теплая, но дождливая погода прогнозируется в Москве на следующей неделе, самым холодным днем станет среда, когда столбики термометров не поднимутся выше 11 градусов, но с четверга начнется новое повышение температуры до плюс 19 градусов.