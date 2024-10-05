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Температура воды на черноморском побережье сохраняется на уровне 23 градусов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Комфортная температура сохраняется на черноморском побережье, температура воды, в том числе в районе Крыма, сохраняется на уровне 23 градусов, что бывает крайне редко, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас на Черном море погода спокойная, в ближайшие дни будет комфортная, хорошая. Температура воздуха замечательная, плюс 25 - плюс 28 градусов. И температура воды в Анапе, Геленджике, Сочи - 23, в Туапсе - 24. И даже, это редчайший случай, на побережье Крыма, в Евпатории, Феодосии, Алуште, Ялте тоже температура 23 градуса", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что "бархатный сезон" на черноморском побережье продлится до середины октября, в Крыму он завершится чуть раньше.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Крым Сочи
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