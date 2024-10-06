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До 43 мм осадков может выпасть в Москве в воскресенье и понедельник

До 43 мм осадков может выпасть в Москве в воскресенье и понедельник
Фото: Артур Новосильцев/Агентство "Москва"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного дождя в воскресенье, 6 октября, и понедельник, 7 октября, может выпасть до 43 мм осадков, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, на улицах города организовано дежурство бригад и техники государственного унитарного предприятия "Мосводосток". Организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев, отметил заммэра.

Из-за ухудшения погодных условий граждан просят быть предельно внимательными на улице в непогоду, водителей - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что в столице после 18:00 и до 09:00 7 октября ожидается сильный дождь.

Петр Бирюков Мосводосток Москва
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