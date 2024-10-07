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Московский планетарий анонсировал звездопад Дракониды в ночь на 9 октября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Звездопад Дракониды можно будет наблюдать на небе с 8 на 9 октября, сообщил Московский планетарий.

"Наилучшее время увидеть Дракониды в ночь максимума, при безоблачной погоде, это вечер 8 и ночь на 9 октября. Ожидается от 5 до 15 метеоров в час, но у Драконид бывают всплески до 100-400 метеоров в час", - говорится в сообщении.

Дракониды достигнут пика активности 8 октября около 16:00 по московскому времени, Луна не помешает наблюдению метеоров, отмечают астрономы.

"Метеоры Драконид - очень медленные, желтого и даже красноватого цвета. Этим они отличаются от Персеид и многих других "встречных" потоков", - сказано в сообщении.

Название Дракониды произошло от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока - точка в небе, откуда, как кажется наблюдателям, вылетают метеоры.

Московский планетарий Луна Дракониды
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