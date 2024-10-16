Первый в России беспилотный трамвай проехал более 1,8 тыс. км по улицам Москвы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Первый в России беспилотный трамвай проехал уже более 1,8 тыс. км по улицам столицы, не нарушив ни одного правила дорожного движения, сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"За все время эксплуатации, а уже более 1800 км проехал беспилотный трамвай, ни одного нарушения правил дорожного движения не было", - сказал Ликсутов в эфире Первого канала.

Заммэра напомнил, что к 2030 году есть план, согласно которому больше половины все трамвайных маршрутов в Москве станут беспилотными.

"Мы думаем, где-то 5-10 лет, это тот период, когда нужно будет подстроить все системы городского транспорта в первую очередь для работы в беспилотном режиме", - отметил Ликсутов.

30 августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве успешно завершен первый этап испытаний первого в России беспилотного трамвая, начинается второй этап, в рамках которого трамвай на линии будет курсировать с пассажирами.

Теперь беспилотный трамвай ходит по маршруту как с пассажирами, так и без них. Для подстраховки в кабине находится водитель.

"Финальный третий этап планируем начать до конца следующего года", - уточнил мэр.