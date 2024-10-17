В Москве трамваи не будут ходить к метро "Сокол" и еще двум станциям по пятницам и выходным

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Москве с 18 октября трамваи не будут ходить к метро "Сокол", "Войковская" и "Дмитровская" по пятницам и выходным с 18 октября из-за ремонта трамвайных путей, сообщил городской Департамент транспорта.

Маршруты трамвая 15, 23, 27, 29, 30 в эти дни работать не будут.

Другие маршруты будут изменены: 6 и 31 объединяются в единый маршрут 6+31 от остановки "Братцево" через Покровское-Стрешнево и метро "Щукинская" до проспекта Маршала Жукова, а 28 маршрут укорачивается до метро "Щукинская" (вместо метро "Сокол").

Вместо трамваев до метро "Сокол" (Гидропроект) будет следовать автобус 015 от метро "Щукинская" и 023 автобус от метро "Войковская", до метро "Войковская" будет идти 027 автобус от метро "Дмитровская".

В Дептрансе рекомендуют для проезда к метро "Сокол" пользоваться автобусами м1, е30, е30к, т70, 356, 412 по Волоколамскому шоссе, для проезда к МЦК Коптево - автобусом 027 и остановкой "Соболевский проезд".

С понедельника по четверг трамваи будут ходить по своим обычным маршрутам. После ремонта путей на Волоколамском шоссе у Панфиловского путепровода расписание маршрутов восстановится.