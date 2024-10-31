Через Москву и Подмосковье 1 ноября пройдет активный циклон

Прогнозируется ветер, дождь и снег

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В пятницу 1 ноября циклон принесет в столичный регион в пятницу осадки и сильный ветер, днем местами ожидается сильный дождь и порывы ветра со скоростью до 16-21 м/с, сообщает Гидрометцентр.

В ночь на пятницу ожидается дождь и мокрый снег, днем - преимущественно дождь, местами сильный, скорость ветра возрастет до 7-12 м/с, порывы местами будут достигать 16-21 м/с.

В ночь на субботу, 2 ноября, Москва и Подмосковье окажутся в тыловой части циклона, где ветер развернется на северо-западный, с сильными порывами, до 15-20 м/с. Он быстро понизит температуру, в Москве ожидается температура до 0 - плюс 2 градусов и по области: минус 3 - плюс 2 градуса. Днем показания термометров почти не изменятся. Пройдут небольшие осадки, местами на дорогах и тротуарах возможна гололедица.

В воскресенье, 3 ноября, будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью в Москве от минус 3 до минус 1 градуса, по области - минус 5 - 0 градусов. Днем в Москве от 0 до плюс 2 градусов, по области: минус 2 - плюс 3 градуса. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Местами ожидается гололедица.

Следующий активный циклон, который продолжит серию ненастных вихрей, пройдет в понедельник, 4 ноября. Ожидаются осадки в виде снега и усиление ветра. Ночью минус 4 - плюс 1 градус, днем минус 2 - плюс 3 градуса, ветер северо-западный 6-11 м/с. Прохождение циклонов станет причиной и значительных колебаний атмосферного давления.

Во вторник, 5 ноября, будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ночью от минус 7 до минус 2 градусов, днем: от минус 4 до плюс 1 градуса, ветер северо-западный 4-9 м/с.