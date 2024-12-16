В Москве откроют центры для помощи недоношенным детям до трех лет

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Москве при многопрофильных больницах планируют открыть специализированные центры для помощи младенцам, родившимся раньше срока или пережившим критические ситуации после рождения, сообщила телеканалу "Москва 24" заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ежегодно в Москве рождаются около 10 тысяч недоношенных или в критическом состоянии детей. Понимая эту проблему, мы на протяжении нескольких лет отрабатываем новый проект "Ранняя помощь". Он помогает сопровождать недоношенных детей в первые годы жизни. Проект сложный и многогранный - на стыке совместной работы трех ведомств. Это в первую очередь врачи, социальные работники и представители педагогического сообщества. К середине следующего года мы планируем расширять проект и открыть специализированные центры медицинского сопровождения таких детей при многопрофильных больницах", - сказала она.

С одной стороны, по ее словам, команды узких и высококвалифицированных специалистов будут наблюдать за детьми, заниматься их нормальным развитием, купировать все возможные негативные события и помогать родителям.

С другой стороны, если каких-то проблем не удается избежать, то будут подключаться сразу специалисты из соцзащиты. Это дефектологи, логопеды, психологи и реабилитологи, которые будут разрабатывать индивидуальные программы, сопровождать и детей, и родителей, уточнила заммэра.

Ракова добавила, что, как считают специалисты, в раннем возрасте можно стабилизировать ребёнка, обеспечить ему нормальное развитие так, чтобы к трем годам подавляющее большинство этих детей пошли в обычные московские детские сады, догнав своих сверстников.

Заммэра напомнила, что благодаря четко выстроенной работе акушерско-гинекологической службы столицы только за этот год в Москве выходили свыше 5 тысяч недоношенных детей. Всего за последние десять лет выживаемость младенцев с низкой массой тела увеличилась с 90 до 99%, а младенческая смертность сегодня находится на рекордно низком уровне.