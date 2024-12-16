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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:51

В больницах Москвы в 2025 году обновят постельное белье

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Москве продолжат развивать сервисное направление в медицине, в 2025 году в больницах обновят постельное белье, сообщила телеканалу "Москва 24" заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В прошлом году мы начали проект по формированию сервисного направления в медицине. Мы обновили меню, постарались сделать его не только сбалансированным и полезным, как любят говорить медики, но и просто вкусным. В этом году мы сделали большой упор на новое качество чистоты в московских больницах. Я думаю, что нам есть еще над чем работать, но мы движемся в этом направлении. Следующий год - будет год нового постельного белья", - сказала она.

В 2024 году все формы организации питания в медицинских учреждениях стали едиными: от классической подачи в тарелках на подносах до индивидуальных рационов в одноразовых контейнерах и таблет-питание на подносах со встроенной посудой. Каждая медицинская организация имеет возможность выбрать наиболее удобный способ подачи блюд. Вместо устаревшей посуды используется современная ударопрочная посуда и столовые приборы из нержавеющей стали.

Анастасия Ракова Москва
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