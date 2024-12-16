Заммэра Москвы отметила снижение рождаемости в городе

Женщины чаще откладывают материнство на более поздний срок

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Москве наблюдается снижение рождаемости, женщины чаще откладывают материнство на более поздний срок, около 1,5 тысяч москвичек родили первого ребенка после 40 лет, сообщила телеканалу "Москва 24" заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В этом году у нас родилось уже свыше 110 тысяч москвичей. В целом мы наблюдаем снижение рождаемости как в Москве, так и в стране. Отчасти это последствия той демографической ямы, которая сформировалась в 90-х. К сожалению, женщин фертильного возраста сейчас объективно меньше", - сказала она и напомнила, что это второй демографический переход.

"Москва - большой город, мегаполис. Женщины здесь активные, образованные, большое внимание они уделяют карьере, и как следствие, чаще всего откладывают материнство на более поздний срок. И это в том числе влияет на рождаемость. Сейчас средний возраст рождения первенца составляет 29 лет", - отметила заммэра.

Ракова добавила, что около 1,5 тысяч москвичек родили первого ребенка после 40 лет.

При этом, по словам заммэра, в вопросе рождения детей "лучше не затягивать", так как несмотря на развитие медицины, многое зависит от здоровья и организма женщины. "В рамках рождения первого ребенка (29 лет), мы сейчас уже понимаем, исходя из популяционного скрининга женщин этого возраста, уже сейчас понятно, что каждая 10-я будет испытывать определенные трудности в возникновении спонтанной беременности. Что касается женщин 35+, то только 53% на сегодняшний день имеют достаточный запас фертильности для того, чтобы в этом направлении у них не было проблем", - уточнила Ракова.

В сентябре Москва первой в России запустила программу по планированию беременности с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем. В проекте могут принять участие все желающие москвички с 18 до 40 лет. За счет городских средств женщины могут бесплатно сдать тест на антимюллеров гормон (АМГ), чтобы узнать свой запас яйцеклеток, при наличии показаний на два года заморозить их, сделать ЭКО и скрининг эмбриона.