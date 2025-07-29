На I стадии рак головы и шеи вылечивается в 90-95% случаев, на III-IV - только в 30%

Главным фактором риска для развития рака головы и шеи эксперты называют курение, затем следует злоупотребление алкоголем, а также вирусный и бактериальный факторы, в том числе плохая гигиена полости рта, неблагоприятная профессиональная среда

Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Важность профилактики и отказа от курения и потребления алкоголя для снижения риска заболевания раком головы и шеи обсудили на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса", посвященной Всемирному дню борьбы против рака головы и шеи, который ежегодно отмечается 27 июля.

Президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, глава отделения онкологии головы и шеи госпиталя "Лапино", профессор РАН Али Мудунов отметил, что онкологическая патология органов головы и шеи занимает шестое место в структуре общей онкологической заболеваемости наряду с такими известными заболеваниями, как рак легкого, рак желудка, рак молочной железы.

"По статистике ежегодно в мире регистрируется больше чем 850 тыс. новых случаев злокачественных опухолей области головы и шеи. И около половины пациентов из этой группы мы теряем в течение первого года после постановки диагноза", - сказал Мудунов.

Ежегодно в РФ регистрируется около 25-26 тыс. новых случаев заболевания в этой области: рак полости рта - это около 10 тыс. новых случаев в год, рак гортани - около 7 тыс. новых случаев, рак глотки - около 5,5 тыс. новых случаев.

"Как и при других нозологиях, чем раньше мы выявим рак, тем больше вероятность успешного лечения пациентов. Например, если у пациента регистрируется рак первой стадии при локализации в области головы и шеи, то вероятность успешного лечения составляет 90-95%, а если мы говорим о четвертой стадии, то излечиваемость не больше 30%", - сказал Мудунов.

В лечении этих патологий, как правило, применяется мультидисциплинарный подход, то есть сочетание разных видов лечения: хирургическое вмешательство, лучевая терапия, химиотерапия. Первое нередко включает в себя сложные этапы по реконструкции тех или иных тканей, восстановление функций, утраченных как вследствие самого заболевания, так и в результате сложных хирургических вмешательств, отметил он.

Вместе с тем большое внимание уделяется профилактике этих заболеваний, так как снижение факторов риска намного эффективнее и проще, в том числе с точки зрения затрат государства, сказал он.

По словам Мудунова, главным фактором риска для развития рака головы и шеи является курение, за которым следует злоупотребление алкоголем, а также вирусный и бактериальный факторы, в том числе плохая гигиена полости рта, а также неблагоприятная профессиональная среда.

"Если говорить о курении, то оно является независимым фактором развития рака, это канцерогенный фактор: у курящих людей в два раза выше риск развития злокачественной опухоли в области головы и шеи. Если к курению присоединяется злоупотребление алкоголем, то этот риск увеличивается в 10 раз. Первоочередное внимание уделяется именно отказу от курения", - сказал онколог.

Для эффективной помощи пациентам - хроническим курильщикам, которые не могут полностью отказаться от курения даже после постановки диагноза, отметил Мудунов, предлагается применять "концепцию снижения вредных факторов и модификацию рисков". "Около 80% пациентов физически не могут отказаться от курения. И мы должны каким-то образом снизить его канцерогенное воздействие. Здесь нам на помощь приходят современные технологии, например, системы нагревания табака. Это очень серьезная история, которая нашей группе пациентов позволяет снизить канцерогенность табачного дыма, которая возникает именно при сжигании сигарет", - сказал он.

Заведующий отделением медицинского радиологического научного центра им. Цыба Михаил Кропотов поддержал своего коллегу, заявив, что "курение - это, конечно, основной, ключевой момент развития злокачественных новообразований в области головы и шеи", отметив, что "90% пациентов с раком головы и шеи - это курильщики".

"И чем больше и чем дольше человек курит, тем риск развития злокачественных опухолей у него выше, и этот риск повышается в 10 и более раз у людей, которые курят по пачке сигарет в день более 20 лет", - сказал Кропотов и добавил, что особенно надо учитывать патогенную связь курения и алкоголя.

В то же время за последние годы, по его словам, изменился портрет пациента. Если раньше пациентом с раком головы и шеи был пожилой мужчина с курением и употреблением алкоголя в анамнезе, то теперь все чаще "приходят молодые люди без вредных привычек". "Как показывают исследования, причина - вирус папилломы человека (ВПЧ), который вызывает изменения в эпителии миндалин и корня языка и приводит в итоге к развитию злокачественной опухоли. За последние десятилетия процент вирус-ассоциированного рака рта и глотки увеличился с 16 до 70%. Некоторые специалисты говорят об эпидемии рака рта и глотки, вызванного ВПЧ", - сказал Кропотов.

Это принципиально меняет стратегию профилактики злокачественных опухолей головы и шеи: "Помимо отказа от курения либо перехода на альтернативные источники доставки табака, которые исключают процесс горения, необходимо думать о вакцинопрофилактике, а также учитывать социальные, трудовые факторы".

По мнению ученого, начинать профилактику необходимо с воздействия на молодых людей, которые в будущем станут родителями, сформировав у них приверженность к здоровому образу жизни.

Кропотов добавил, что в настоящее время в РФ открыто 556 диагностических центров, оснащенных всем необходимым, чтобы при первых жалобах пациента провести полную диагностику для выявления заболевания на ранних стадиях, что в том числе позволило с 2019 года увеличить на 8% число пациентов, которые наблюдаются после лечения злокачественного образования пять и более лет, а также увеличить процент пациентов, у которых болезнь диагностируется на ранних стадиях, на 7%.

"Необходимо говорить о стратегии профилактики на государственном уровне. Важно понимать, что одних призывов к здоровому образу жизни и запретов явно недостаточно. Когда речь идет о потенциально вредных продуктах, которые вызывают привыкание и развитие некоторых тяжелых заболеваний, меры умного госрегулирования очень важны", - сказал Кропотов. По его мнению, госрегулирование должно основываться на принципах рискориентированного регулирования, "то есть разного подхода к разным продуктам, которые несут разные риски для человека".

При лечении этих заболеваний борьба идет не только с самой болезною, но и с теми психологическими последствиями, которые она вызывает, заявила глава отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии, главный научный сотрудник НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева Татьяна Караваева.

По ее словам, "постановка онкологического диагноза является настолько сильным стрессовым фактором, что этот стресс можно приравнять по силе к боевому стрессу, является одномоментно и экстремальной, и кризисной ситуацией".

Караваева отметила, что "онкопсихология является обязательной в стратегии оказания помощи таким пациентам". "Включение медицинского психолога, психотерапевта, психиатра в необходимых случаях значительно улучшают лечение этого заболевания, потому что позволяет обеспечить лучшую приверженность терапии, ведь больной с тревогой и депрессией может отказаться от необходимого ему лечения", - сказала она.

В настоящее время есть ряд доказавших свою эффективность методов терапии, которые обеспечивают функциональное равновесие и возможность справится с переживаниями, в том числе для родственников пациента.

Говоря о курении как главном факторе риска, она отметила, что это не вредная привычка, а зависимость, которая не снижает стресс, а увеличивает тревогу. В то же время "онкологическому больному, у которого есть тревога и депрессия, бросить курить практически невозможно без специальной помощи и поддержки". "В этом случае можно рекомендовать временное использование альтернативных форм доставки никотина, например, тех же систем нагревания табака. Чтобы снизить вред, который наносится организму. Мы должны дать пациентам возможность выбрать такой путь, чтобы впоследствии полностью отказаться от курения", - сказала она.

Роль стоматологов в ранней диагностике злокачественных новообразований органов головы и шеи подробно отметила врач-онколог, профессор кафедры стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова Светлана Кутукова.

По ее словам, в распоряжении врачей есть большой арсенал средств и методик, которые позволяют заподозрить поражение слизистой, требующее дополнительного обследования, в том числе у онколога. В частности, речь идет о методе стоматоскопии, впервые опробованный в РФ в 2013 году. "Эта методика при наличии опытного специалиста занимает в среднем от трех до десяти минут для того, чтобы осмотреть всю полость рта. Она абсолютно безболезненна для пациента и не требует (его. - ИФ) специальной подготовки", - сказала Кутукова. Несмотря на то, что эта услуга несколько лет назад была включена в ОМС, пока приборы для ее проведения доступны не во всех регионах РФ, посетовала она.

В качестве одной из проблем раннего выявления рака головы и шеи она указала на слабую приверженность людей стоматологической диспансеризации. "Поэтому здесь очень важны не только возможность проведения этой процедуры, но и внутреннее мироощущение стоматолога. Что он является тем первым звеном, который может пациенту при первой встрече рассказать не только о рисках, но и предложить те меры не только ранней диагностики, но и профилактики, которые помогут в будущем избежать серьезных проблем со здоровьем", - заключила она.

В группу онкологических опухолей головы и шеи входят злокачественные новообразования, возникающие в указанных областях, за исключением рака кожи, щитовидной железы и головного мозга.