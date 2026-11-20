VK подала иск к Apple о взыскании более 31 млн евро поступивших от пользователей платежей

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ООО "ВК" (юрлицо холдинга VK) подало в Арбитражный суд Москвы иск к Apple Inc., ООО "Эппл Рус" и Apple Distribution International Limited.

Согласно информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил 19 ноября.

Как пояснили "Интерфаксу" в VK, холдинг требует взыскания с Apple платежей, поступивших от пользователей приложений в адрес VK, но не перечисленных компании.

"VK подала заявление о взыскании средств, полученных Apple через AppStore от пользователей приложений VK. Apple без объяснения причин, уведомлений и объяснений прекратила выплаты (в адрес VK - ИФ) в 2025 году. VK требует выплаты денежных средств в размере свыше 31 млн евро и процентов за пользование этими средствами", - прокомментировали в пресс-службе VK.

Там добавили, что в исковом заявлении VK также подчеркивает, что удаление приложений в июне 2026 года является незаконным.

В июне Apple удалила из App Store приложения VK и мессенджер Max. На тот момент VK сообщала, что Apple сделала это без предупреждения.

В августе VK подал иск в московский арбитраж против Apple Inc, Apple Distribution International Ltd, а также российского юрлица ООО "Эппл рус". В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда.