Российский военный атташе будет выслан из Дании

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что власти вышлют из страны военного атташе РФ, сообщает датский телеканал TV2.

Также министр заявил о вызове посла РФ в МИД Дании.

Кроме того, по данным западных СМИ, Расмуссен призвал страны Европы прекратить выдачу виз россиянам.

СМИ напоминают, что ранее в ходе судебных слушаний в Дании власти заподозрили разведку РФ в том, будто она завербовала двух датчан для убийства украинского рэпера перед его концертом в Дании 25 сентября. В итоге полиция задержала этих двух подданных Дании, а концерт отменили.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила "Интерфаксу", что Москва даст соответствующий ответ.

"Как и всегда, Москва даст соответствующий ответ", - сказала она.

Захарова подчеркнула: "Поражает уровень фейка, который был использован в качестве предлога для высылки".