Трамп согласился с оценкой Вэнса о влиянии конфликта с Ираном на итоги выборов в США

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не имеет ничего против высказываний вице-президента Джей Ди Вэнса о решающем влиянии конфликта Вашингтона с Ираном на поражение республиканцев на промежуточных выборах.

"С этим высказыванием все в порядке (...). С этим вообще нет проблем. На самом деле это очень точное заявление", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

При этом президент США подчеркнул, что на вопрос, начал бы он операцию против Ирана снова, он ответил бы - "определенно да". "Мы не можем позволить Ирану обладать ядерным оружием", - повторил Трамп.

Ранее Вэнс в соцсети X написал, что именно из-за конфликта США с Ираном многие избиратели, обычно поддерживающие Республиканскую партию, проголосовали за демократов на промежуточных выборах.

Выборы в Конгресс США состоялись 3 ноября. По их результатам Демократическая партия получила большинство в обеих палатах - сенате и палате представителей.