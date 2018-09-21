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Выборы в Приморье показали, что успех избирательной кампании зависит от понимания изменений в запросах электората

Политологи обсудили на "круглом столе" в "Интерфаксе" предварительные итоги прошедших в сентябре выборов

Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Губернаторские выборы в Приморье продемонстрировали бесперспективность попыток провести успешную избирательную кампанию без понимания запросов электората в связи с меняющейся социально-экономической обстановкой в стране, считают политологи, анализировавшие ход кампании и сами выборы.

ПРИМОРСКИЕ ОШИБКИ

"То, что было в Приморье, это не просто провал команды кандидата Тарасенко (Андрей Тарасенко, врио губернатора - ИФ), или политтехнологов, которые его обслуживали. На самом деле, этот провал связан с тем, что обстановка в стране, социально-экономическая и политическая, качественно изменилась, а люди продолжают пытаться работать так, как будто все осталось, как раньше", - заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий на "круглом столе" на тему "Сентябрьские выборы 2018: предварительные итоги", который состоялся в пятницу в центральном офисе "Интерфакса".

По оценке политолога, "этот системный провал имеет долгосрочные последствия, и начинает сказываться на других избирательных кампаниях".

Б.Кагарлицкий полагает, что речь идет о смене правил игры.

"Если до последнего времени главным, и даже единственным условием получения и сохранения власти на местах была поддержка Москвы, сотрудничество региональных элит было желательно, но необязательно, то сегодня обнаруживается, что без поддержки жителей и элит региона власть работать уже не может", - сказал он.

Умение понять запросы местного электората являются одним из главных условий успешной и безупречной избирательной кампании, чего не удалось команде А.Тарасенко, считает директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков

"Выборы с участием Тарасенко стали определенной ошибкой, поскольку новый, и в принципе, хороший специалист, был послан в регион, но его команда не смогла "коммуницировать" с населением", - сказал И.Гращенков, также принявший участие в "круглом столе".

ЛОЯЛЬНАЯ ОППОЗИЦИЯ

Кандидатам от оппозиции, принимавшим участие в губернаторских выборах, свойственен реализм в оценке отношений между региональными властями и центром, с которым были полностью готовы взаимодействовать в случае своей победы на выборах, отмечает Б.Кагарлицкий.

"Все эти кандидаты вполне могли бы работать с Москвой. Они постоянно делали соответствующие заявления, демонстрируя свою лояльность. Это не просто фигура речи. Люди прекрасно понимали, что им все равно придется налаживать отношения с Москвой", - сказал он.

Вместе с тем, такие губернаторы ранее представлялись не совсем "удобными" для московского истеблишмента в силу своей самостоятельности, отмечает эксперт.

"Приход независимого, хотя и лояльного кандидата, в достаточно богатый ресурсами регион, такой, как Приморье и Хабаровской край, может привести к появлению второго Иркутска, где губернатор (победивший в свое время кандидат от КПРФ - ИФ) чувствует себя уверенно, проводит самостоятельную политику, не идет на конфликты с Москвой, но при этом в пределах своего региона работает по своей собственной схеме", - сказал он.

РИСК ПОДЪЕМА

Урок ряда губернаторских выборов на Дальнем Востоке поучителен еще и тем, что, как ни парадоксально, причиной неуспеха может стать неспособность освоиться с такой реальностью, как экономический подъем в регионе, считает профессор политологии РГСУ Максим Мейер.

"Дальневосточный регион за последние годы достаточно хорошо поднялся с точки зрения экономики. На данный момент практически четверть прямых инвестиций, которые мы имеем в России, приходится на Дальний Восток. Это довольно много. Вопрос в том, что кризис при таких условиях в регионе менее заметен. Есть инвестиции, есть соседние большие рынки", - сказал М.Мейер на "круглом столе".

В этой связи губернатору и его команде, а также деятелям, представленным в политике на разных уровнях, стратегически необходимо "правильно поймать волну этих инвестиций".

"Это не так просто. Мы видим, что тем, кто волну поймать не может, или находится в старой формации, как например губернатор Вячеслав Шпорт (губернатор Хабаровского края - ИФ) не смог освоиться с новой экономической реальностью, освоить подъем оказывается еще сложнее, чем справиться со спадом", - сказал М.Мейер.

ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ

Приморский фактор, безусловно, будет принят во внимание для того, чтобы избегать подобных ситуаций, и содействовать максимальной "чистоте" выборов, считает глава Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

"То, что случилось в Приморье, прекрасный пример для того, чтобы люди на местах перестали думать только о своих интересах, и "ломать" все на своем пути, чтобы добиться нужных цифр. Полагаю, будет больше ответственности. То, что выборы отменены, напрямую повлияет на чистоту избирательного процесса (в регионах)", - сказал он.

Тенденции, обнаруженные в ходе выборов в Приморье, имеет смысл рассматривать не как некое ослабление позиций партии власти в регионе, а как запрос на перемены, считает политолог, член экспертного совета ЦРРП Андрей Колядин.

"Наверняка все считали, что эти выборы пройдут как обычно. Значит, вышло нечто, к чему все были не готовы. В работе губернаторов есть как материальные активы, когда строятся дороги, перинатальные центры. Но есть и нематериальные активы", - сказал А.Колядин.

Ситуация в Приморье, по его мнению, показала местным властям недооценку значимости нематериальных активов.

"Это не является неким выходом против "Единой России", это желание перемен", - отметил политолог.

Пресс-центр
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