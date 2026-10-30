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Хакеры из КНДР могут стоять за взломом криптобиржи Binance

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Хакерская группа TraderTraitor из КНДР может быть причастна к кибератаке на компанию Binance, сообщает в пятницу The Hill со ссылкой на расследование компаний TRM Labs и Chainalysis.

"TRM приписывает эту атаку TraderTraitor. Эта оценка основана на данных о транзакциях как ончейн, так и офчейн", - сообщила компания.

Компания TRM Labs считает, что эта атака имеет некоторые сходства со взломом в прошлом году криптобиржи Bybit, который, согласно ФБР, совершила та же группа из КНДР.

По данным TRM Labs, в четверг хакерам удалось вывести более $6 млрд всего за 20 минут.

Глава Binance Ричард Тэн пообещал, что компания "возместит все убытки, возникшие в результате взлома, за счет средств компании".

Binance КНДР TraderTraitor
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