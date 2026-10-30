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Россия и Южный Судан заключили соглашение о военном сотрудничестве

Россия и Южный Судан заключили соглашение о военном сотрудничестве
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министерства обороны РФ и Южного Судана заключили соглашение о военном сотрудничестве, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля в пятницу.

"Соглашение между министерством обороны Российской Федерации и министерством обороны и по делам ветеранов Республики Южный Судан о военном сотрудничестве", - сообщается в двусторонних и многосторонних документах, подписанных на полях 3-го саммита Россия - Африка.

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