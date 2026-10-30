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Банки РФ в январе-сентябре увеличили выдачу ипотечных кредитов на 35% до 3,58 трлн рублей

Банки РФ в январе-сентябре увеличили выдачу ипотечных кредитов на 35% до 3,58 трлн рублей
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе-сентябре 2026 года предоставили физлицам ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 3 трлн 576,7 млрд рублей, что на 35,0% больше, чем за аналогичный период 2025 года (2 трлн 650,2 млрд рублей),

Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 33,5%, до 787,8 тыс.

В сентябре 2026 года ипотечный рынок характеризовался повышенной активностью в ожидании ужесточения условий льготной программы "Семейная ипотека".

Банки в сентябре предоставили 125,2 тыс. кредитов на 617,1 млрд рублей (максимум с начала 2026 года), что больше, чем в августе, по количеству на 44,8%, по объему - на 62,1%.

В годовом сравнении предоставление ИЖК увеличилось в сентябре по количеству на 42,4%, по объему - на 52,6%.

Как сообщается в обзоре, опубликованном на сайте ЦБ РФ, объем выданных ипотечных кредитов по программам господдержки в сентябре возрос за месяц в два раза, до 433,5 млрд рублей, составив около 70% общего объема выданных ИЖК, с 213,6 млрд рублей, или 56,1% общего объема, месяцем ранее.

В то же время выдача ИЖК на рыночных условиях увеличилась на 9,9%, до 183,6 млрд рублей со 167,0 млрд рублей.

На балансе банков задолженность по ИЖК (с учетом приобретенных прав требований) на 1 октября составила 22,7 трлн рублей, увеличившись за месяц на 1,7% (+0,6% м/м на 1 сентября). В годовом сопоставлении темп прироста портфеля ИЖК снизился до 9,5% с 10,2%.

Совокупная задолженность населения по ИЖК (с учетом приобретенных прав требований и секьюритизированной части портфеля) на 1 октября составила 25,1 трлн рублей (+1,4% м/м и +10,8% г/г).

Средневзвешенная ставка по ИЖК в сентябре снизилась до 8,61% годовых с 10,08% в августе из-за увеличения доли кредитования по программам господдержки.

Средневзвешенная ставка по ИЖК на рыночных условиях не изменилась и составила 18,0%, как и в августе.

Процентная ставка по ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) снизилась до 6,8% с 7,3% в предыдущем месяце. В то же время на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК снизилась по сравнению с августом до 10,7% с 12,5%.

В сентябре 2026 года в топ-3 регионов традиционно вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург - как по выдачам, так и по задолженности.

Среди заемщиков всех регионов, входящих в топ-10 на рынке ИЖК, наблюдался существенный прирост выдач ИЖК за месяц, наибольший прирост пришелся на кредитование заемщиков из Санкт-Петербурга (+84,9% м/м).

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