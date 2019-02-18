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Ключевые законопроекты по цифровой экономике могут быть приняты во II чтении в марте - начале апреля - Аксаков

Законопроект о цифровых финансовых активах и поправки в Гражданский кодекс (ГК) РФ в части терминов, используемых в цифровой экономике, могут быть приняты Госдумой во втором чтении в марте, законопроект об инвестиционных платформах - в начале апреля, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

Ключевые законопроекты по цифровой экономике могут быть приняты во II чтении в марте - начале апреля - Аксаков
Фото: ИНТЕРФАКС

Депутат отметил, что тема цифровой экономики была ключевой в ходе прошедшего на прошлой неделе Российского инвестиционного форума в Сочи. "Уже возникает ощущение, что начинает забалтываться этот вопрос. Все региональные власти об этом много говорят, представители федеральных ведомств, министерств, все участники об этом говорят, но это ощущение начинает возникать. Ощущение, что много говорим, а реальные дела осуществляются намного медленнее", - сказал А.Аксаков.

Он напомнил, что перед началом весенней сессии анонсировал принятие трех ключевых законопроектов по цифровой экономике в феврале, но к сожалению, этого не удается сделать.

"В принципе мы имеем комплекс замечаний администрации президента, которые, с моей точки зрения, вполне можно учесть. Дискуссия у вице-премьера Максима Акимова, где участвовали все заинтересованные стороны, включая представителей администрации президента, показала, что можно все-таки прийти к решению, которое позволит в марте теперь, мы даже график составили, когда соответствующие документы должны быть рассмотрены, направлены в администрацию, когда мы должны получить ответ на новый текст, который будет подготовлен ко второму чтению, и соответственно, выносить на заседания комитетов", - заявил депутат.

Он пояснил, что сначала, буквально на днях, в администрацию президента будут направлены поправки в ГК. Как только они будут согласованы, будет легче готовить законопроект о цифровых финансовых активах. "Он в принципе получил одобрение администрации (президента - прим. ИФ), но мы его не вносили еще", - сказал А.Аксаков, отметив, что было важно согласовать поправки в ГК для того, чтобы избежать правовых конфликтов. По его словам, вполне возможно, законопроект о цифровых финансовых активах может быть рассмотрен во втором чтении почти без изменений.

Законопроект о цифровых финансовых активах планируется направить в администрацию президента в начале марта. Ответ депутаты рассчитывают получить достаточно быстро. "В декаду с 11 по 20 марта два законопроекта могут быть рассмотрены", - добавил А.Аксаков.

К третьему законопроекту - об инвестиционных платформах - больше замечаний, он может быть принят в последней декаде марта или начале апреля, отметил глава комитета Госдумы.

Если эти законопроекты будет приняты в весеннюю сессию, то они могут вступить в силу с 1 октября 2019 года. "Мы договорились, что все три закона (. . .) вступят в действие с 1 октября, нам надо принять ряд подзаконных актов, поэтому даем время. Если в марте будут они приняты, то до 1 октября, с этим ЦБ согласился и Минфин, они успевают подготовить подзаконные акты", - сказал А.Аксаков.

По его мнению, самый важный из них - законопроект об инвестиционных платформах. "С одной стороны, он наведет порядок, не будет таких платформ, как "Кэшбери". С другой стороны, даст возможность работать нормальным платформам в нормальном правовом пространстве", - добавил депутат.

На данный момент на рассмотрении в Госдуме находятся три ключевых законопроекта, посвященных цифровой экономике: законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА), поправки в Гражданский кодекс РФ в части терминов, используемых в цифровой экономике, а также законопроект об инвестиционных платформах. Законопроекты были приняты в первом чтении 22 мая 2017 года и с тех пор проходят согласование ко второму чтению. Законопроект о цифровых финансовых активах в редакции, принятой в первом чтении, регулирует отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении ЦФА, а также права и исполнение обязанностей по смарт-контрактам. В документе прописано определение, что цифровой финансовый актив - это имущество в электронной форме, созданное с использованием криптографических средств, право собственности на которое удостоверяется путем внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций. К ним относятся криптовалюта и токен. Вводятся понятия "цифровая транзакция", "цифровая запись", "реестр цифровых транзакций", "валидация цифровой записи", "майнинг", "криптовалюта", "токен", "смарт-контракт".

Поправки в ГК РФ в части терминов, используемых в цифровой экономике, предполагают введение понятия регулирования "цифровых прав", а также их отнесение совместно с безналичными денежными средствами и бездокументарными ценными бумагами к имущественным правам.

Законопроект о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ регулирует отношения по привлечению средств компаниями и индивидуальными предпринимателями (ИП) для реализации различных проектов. При этом инвесторами могут быть как граждане, в том числе ИП, так и юридические лица.

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