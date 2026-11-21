Древнеримская библиотека Ульпия открылась для посещения

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Библиотека Ульпия, построенная императором Траяном, открылась после реставрации в Риме, сообщает Associated Press.

Она расположена в Форуме Траяна близ знаменитой колонны, возведенной по случаю побед императора над даками и римским завоеванием территории современной Румынии.

Библиотека оставалась закрыта более века. Ее обнаружили во время работ по строительству проспекта Виа-дей-Фори-Империали в 1932 году. Позднее ее использовали как склад для хранения артефактов, найденных на Форуме, построенном в 112 году.

Однако ниши в стенах свидетельствовали о том, что там располагались книжные шкафы. Всего библиотек на Форуме Ульпия (Траяна) было две: с документами на латинском языке и на греческом. Археологи определили, что это библиотека с документами на греческом языке.

Такие библиотеки использовались и обычными гражданами, которые могли позволить себе определенный уровень образования, и магистратами, которым было нужно свериться с документами, регулируя жизнь общества.

Новая экспозиция дает посетителям возможность понять, каким было это помещение в древности. На стены проецируются изображения, показывающие историю библиотеки и подробности ее обнаружения. Вместо шкафов со свитками в помещении расположили обломки коринфских колонн и скульптур.

Реставрация началась в 2025 году и стоила около 1,75 млн евро. На месте второго здания библиотеки, в котором хранились документы на латыни, в XVIII веке была построена церковь. Планов раскопок на этом месте пока нет.