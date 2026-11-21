Роспотребнадзор запросил информацию у Казахстана о "валящем с ног вирусе"

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор запросил у Минздрава Казахстана информацию об эпидемиологической ситуации в связи с сообщениями о появившемся там вирусе.

"В ряде СМИ сообщается о случаях заболевания, которое называют "валящим с ног вирусом", в Казахстане. Заболевание сопровождается повышением температуры, болью в горле, кашлем и сильной головной болью. В связи с появившимися сообщениями Роспотребнадзор запросил официальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации у Министерства здравоохранения Республики Казахстан", - сказали в службе журналистам в субботу.

В Роспотребнадзоре уточнили, что согласно данным Минздрава Казахстана, эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в стране остается стабильной и соответствует ежегодному сезонному подъему заболеваемости.

"В Алматы с 1 ноября зафиксировано около 14 тыс. обращений за медицинской помощью по поводу респираторных симптомов. Порядка 2,8 тыс. детей были госпитализированы. В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы подчеркивают, что рост числа обращений обусловлен ежегодным сезонным подъемом заболеваемости, а также обращением родителей непосредственно в приемные отделения больниц, минуя амбулаторную медицинскую помощь", - пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что в Российской Федерации заболеваемость респираторными инфекциями соответствует сезонным уровням.

"По итогам последней недели отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, что обусловлено возобновлением очного учебного процесса после завершения школьных каникул. Роспотребнадзор напоминает, что наиболее эффективным способом защиты от тяжелого течения гриппа и серьезных осложнений является вакцинация против гриппа", - подчеркнули в службе.