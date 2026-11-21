Умер итальянский ювелир Паоло Булгари, бывший глава одноименного ювелирного дома

Паоло Булгари Фото: BILLY FARRELL/Patrick McMullan via Getty Images

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Итальянский ювелир Паоло Булгари, который вывел семейную марку Bulgari в мир высокой моды, умер на 90-м году жизни, сообщает La Repubblica.

Его похоронят 23 ноября в Риме.

Булгари был членом одной из самых известных ювелирных династией Италии. Небольшую мастерскую его дед Сотирио, эмигрант греческого происхождения, открыл еще в конце XIX века. Его сыновья Джорджио и Константино продолжили дело. Паоло был третьим сыном Джорджио Булгари. Вместе с братьями он возглавил марку Bulgari в 1960-е, а затем к семейному делу присоединилась и сестра.

В 1970-е бренд начал мировую экспансию, бутики открывались в Нью-Йорке, Париже, Женеве, Монте-Карло. Bulgari оставался верен своему стилю, объединявшему римский классицизм, греческое влияние и современное понимание роскоши. На весь мир известно стилизованное написание названия марки через латинскую V в традиционном стиле.

В конце 1980-х модный дом Bulgari расширил бизнес и начал продавать часы, аксессуары, парфюм, изделия из кожи.

В 2004 Паоло Булгари вместе с Франческо Трапани запустил серию отелей Bulgari.

В 2011 году семья продала контрольный пакет акций группе LVMH.