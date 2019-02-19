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4,5% россиян от 18 до 70 делают ставки на спорт - исследование

4,7 млн граждан России в возрасте от 18 до 70 или 4,5% населения страны лет делали за последний год ставки на спорт, показывает исследование ARKA Agency, проведенное по заказу информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров».

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС – 4,7 млн граждан России в возрасте от 18 до 70 или 4,5% населения страны лет делали за последний год ставки на спорт, показывает исследование ARKA Agency, проведенное по заказу информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров».

В США доля населения от 18 до 70 лет, когда-либо делавших ставку на спорт, составляет 50% и с каждым годом растет, сообщила генеральный директор ARKA Agency Мария Соболева.

По данным исследования, средний игрок на ставках в России – это мужчина от 25 до 34 лет с доходом 20-50 тысяч рублей, рабочий, служащий или менеджер среднего звена. На людей старше 55 лет в России приходится лишь 1% игроков, в то время как в США это 37% участников ставок.

Стаж игры на ставках у 28% игроков составляет от 2 до 5 лет. Еще около 30% (1,5 млн человек) сделали в 2018 году первую ставку, и произошло это, в том числе, благодаря проходившему в России чемпионату мира по футболу.

К активным игрокам, которые делают ставки чаще одного раза в неделю, можно отнести 664 тысячи человек. Средний размер их ставки в 2018 году составил 1500 рублей, за год увеличившись на 50%, и это тоже является следствием ЧМ-2018.

Большинство игроков тратят на ставки от 500 до 5000 рублей в месяц. А у активного игрока средняя сумма ставок в месяц составляет 17650 рублей.

Самыми популярными видами спорта для ставок являются футбол, на него ставят более 80% игроков, хоккей и большой теннис. Обороты набирает и киберспорт, о ставках на него сообщили 7% игроков.

Доля игроков, которые чаще выигрывают, примерно равняется доле тех, кто проигрывает. Из активных игроков каждый третий признался, что играет «в ноль», а 40% остаются в выигрыше.

Более половины игроков делают ставки онлайн, а среди активных игроков делать ставки в интернете в 2018 году предпочитали 95% игроков.

Для большинства клиентов букмекерских контор ставки являются развлечением, которое делает более интересным просмотр соревнований. Каждый четвертый делает ставки за компанию с друзьями. Как способ заработка ставки используют лишь 16% игроков. Среди активных игроков как к получению дохода к игре относятся 64% участников ставок.

Около 40% в 2018 году предпочитали делать ставки у одного букмекера, в 2017 таких было 60%. Самым популярным букмекером, по данным исследования, в 2018 г. стал «Фонбет», услугами которого пользовались 45% игроков. По 20% игроков отдавали предпочтение компаниям «1хСтавка» и «Лига ставок». Услугами нелегальных букмекеров, зарегистрированных за рубежом, пользовались 43% игроков, годом раньше таких было 65%.

В целом, за 2018 год оборот букмекерского рынка вырос на 70% по сравнению с 2017 годом – до 1,15 трлн рублей. В том числе, 250 млрд рублей составил объем ставок, принятых российскими букмекерами во время ЧМ-2018. Это 2,5% от всего объема принятых в ходе чемпионата мира букмекерами ставок.

Пресс-центр
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