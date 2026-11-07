Поиск

Финансирование льготных автокредитов в 2027 г. могут повысить до 17,4 млрд руб.

Финансирование льготных автокредитов в 2027 г. могут повысить до 17,4 млрд руб.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Объем финансирования программы льготного автокредитования на 2027 год может быть увеличен на 10,4 млрд рублей в рамках подготовки проекта трехлетнего бюджета РФ ко второму чтению в Госдуме, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к Минпромторгу России.

Учитывая, что в первоначальной версии бюджета, прошедшей первое чтение, размер субсидии на льготные автокредиты составлял 7 млрд рублей, финансирование программы в следующем году может составить 17,4 млрд рублей. В 2026 год на эти цели закладывалось 20 млрд рублей, они были исчерпаны к концу III квартала.

В следующем году по мере исчерпания предусмотренных лимитов программы поддержки спроса в автопроме могут быть дофинансированы, напомнил источник. Помимо этого он отметил, что "для оптимизации расходования бюджетных средств также прорабатывают корректировку параметров действия программ в части требований к уровню локализации".

Выборка финансовых лимитов, предусмотренных бюджетом следующего года на льготные автокредиты, начнется с 1 декабря 2026 года. О том, что правительство согласовало возобновление с декабря льготных программ в автопроме из средств 2027 года, сообщил в конце октября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Минпромторг РФ Госдума РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финансирование льготных автокредитов в 2027 г. могут повысить до 17,4 млрд руб.

 Финансирование льготных автокредитов в 2027 г. могут повысить до 17,4 млрд руб.

"Циан" отметил, что оферта "Т-Технологий" не означает заключения сделки

WSJ сообщила, что у хуситов стали спрашивать разрешение пройти через Красное море

Котировки Brent завершают неделю рекордным падением с 2020 года

Changan отзовет в РФ 1,9 тыс. лифтбэков UNI-V для русификации ПО

 Changan отзовет в РФ 1,9 тыс. лифтбэков UNI-V для русификации ПО

Глава "Селигдара" назвал избыточной реакцию рынка на новости о проблемах акционеров

"Т-Технологии" объявили о планах купить 100% акций "Циана"

 "Т-Технологии" объявили о планах купить 100% акций "Циана"

В Молдавии в 2027 году намерены снизить дефицит бюджета до менее 5% ВВП

 В Молдавии в 2027 году намерены снизить дефицит бюджета до менее 5% ВВП

Оператор "Турецкого потока" подал иск в суд РФ к голландской Gаsuniе и "Нафтогазу Украины"

Уолл-стрит резко снизилась, Nasdaq показал максимальное падение за полтора года

 Уолл-стрит резко снизилась, Nasdaq показал максимальное падение за полтора года
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4089 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12820 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 461 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов