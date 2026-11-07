Финансирование льготных автокредитов в 2027 г. могут повысить до 17,4 млрд руб.

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Объем финансирования программы льготного автокредитования на 2027 год может быть увеличен на 10,4 млрд рублей в рамках подготовки проекта трехлетнего бюджета РФ ко второму чтению в Госдуме, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к Минпромторгу России.

Учитывая, что в первоначальной версии бюджета, прошедшей первое чтение, размер субсидии на льготные автокредиты составлял 7 млрд рублей, финансирование программы в следующем году может составить 17,4 млрд рублей. В 2026 год на эти цели закладывалось 20 млрд рублей, они были исчерпаны к концу III квартала.

В следующем году по мере исчерпания предусмотренных лимитов программы поддержки спроса в автопроме могут быть дофинансированы, напомнил источник. Помимо этого он отметил, что "для оптимизации расходования бюджетных средств также прорабатывают корректировку параметров действия программ в части требований к уровню локализации".

Выборка финансовых лимитов, предусмотренных бюджетом следующего года на льготные автокредиты, начнется с 1 декабря 2026 года. О том, что правительство согласовало возобновление с декабря льготных программ в автопроме из средств 2027 года, сообщил в конце октября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.