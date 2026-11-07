Азиатский банк развития спрогнозировал повышение температуры на 3-5 градусов к концу века

Ледник на Памире Фото: imago images/Xinhua/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Повышение температуры воздуха на 3-5 градусов к концу XXI века ускорит сокращение ледников и приведет к изменению доступности водных ресурсов, создавая дополнительные риски для сельского хозяйства, энергетики и населения в бассейнах рек Центральной и Западной Азии, говорится в исследовании Азиатского банка развития (АБР).

Оценка "От ледников к фермам" охватывает четыре речных бассейна с ледниковым питанием - Куру, Нарын, Пяндж и Сват. Они выбраны в качестве пилотных территорий программы, представляющих девять развивающихся стран-членов АБР.

В рамках исследования были проанализированы 40-летние метеорологические данные, на основе которых оценены изменения температуры, количества осадков и состояния криосферы, а также разработаны климатические прогнозы на 2035, 2055, 2085 и 2100 годы.

Согласно оценке, в период с 1981 по 2020 год температура воздуха в исследуемом регионе повышалась в среднем примерно на 0,4 градуса Цельсия за десятилетие. Эта тенденция носит статистически значимый характер, причем наиболее интенсивное потепление наблюдалось в западных районах и на Кавказе.

К концу XXI века температура в четырех исследуемых бассейнах может повыситься примерно на 3-5 градусов. Это ускорит сокращение ледников, снежного покрова и многолетней мерзлоты, а также приведет к смещению сроков снеготаяния и максимального речного стока. В результате повышения летних температур возрастут риски засухи и потребность в воде. Несмотря на возможное увеличение зимних осадков в отдельных районах, в долгосрочной перспективе общая доступность водных ресурсов будет сокращаться по мере уменьшения ледникового стока.

Особое внимание в исследовании уделено бассейну реки Пяндж, расположенному в Памирском регионе и охватывающему территории Таджикистана, Афганистана и Туркменистана. Площадь ледников в этом бассейне составляет около 4 тыс. квадратных километров. Для него также характерно широкое распространение многолетней мерзлоты и каменных ледников.

Согласно прогнозам АБР, к 2085 году зимняя температура в бассейне Пянджа может повыситься примерно на 5 градусов, весенняя и летняя - на 4-5 градусов. При этом количество зимних осадков может увеличиться до 50%, тогда как летних - сократиться примерно на 30%.

Ожидаемые климатические изменения усилят таяние ледников, повысят риск засухи и вероятность прорыва ледниковых озер, селевых потоков и других опасных склоновых процессов. В долгосрочной перспективе сокращение ледникового стока может привести к уменьшению объемов воды, используемой для орошения, а также повлиять на стабильность выработки гидроэлектроэнергии.

Для повышения устойчивости к климатическим изменениям АБР рекомендует расширять строительство и реконструкцию водохранилищ, модернизировать ирригационные сети, внедрять капельное и дождевальное орошение, а также использовать засухоустойчивые сорта сельскохозяйственных культур.

Кроме того, предлагается расширить сеть высокогорных гидрометеорологических станций, совершенствовать мониторинг ледников и снежного покрова, развивать системы раннего предупреждения о паводках, лавинах и селевых потоках, а также укреплять обмен гидрологическими и климатическими данными между странами региона.

В АБР подчеркивают необходимость сочетания инженерных и природоохранных мер адаптации, включая восстановление лесов и водно-болотных угодий, улучшение управления пастбищами и снижение эрозии почв.

Исследование проведено при поддержке Зеленого климатического фонда через Механизм подготовки проектов (Project Preparation Facility) для АБР.