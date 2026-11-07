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Мединский, Рябков, Галузин, Костюков и Жигарловский примут участие от РФ в переговорах в Абу-Даби

Мединский, Рябков, Галузин, Костюков и Жигарловский примут участие от РФ в переговорах в Абу-Даби
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский (слева направо)
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В переговорах по Украине в Абу-Даби (ОАЭ) от России примут участие помощник президента РФ Владимир Мединский, заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.

Накануне они были приглашены на совещание президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что помощник главы государства Юрий Ушаков, также участвовавший в совещании, "курирует предстоящие переговоры как помощник главы государства по международным делам".

"Остальные - да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, входят ли в состав участников переговоров в Абу-Даби, приглашенные на совещание с членами Совбеза.

Соответственно, в состав делегации от РФ входят Мединский, Рябков, Галузин, Костюков и Жигарловский.

Президент РФ в пятницу вечером на совещании с постоянными членами СБ РФ обсудил предстоящие во вторник трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в Абу-Даби. Он сообщил, что пригласил на совещание коллег, которые примут участие в этих переговорах.

На совещание были приглашены помощники президента Ушаков и Мединский, заместители министра иностранных дел Рябков и Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Жигарловский.

Абу-Даби Игорь Костюков Михаил Галузин Владимир Мединский Сергей Рябков Юрий Жигарловский Дмитрий Песков
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