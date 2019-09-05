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КПРФ намерена вести параллельный подсчет голосов на выборах 8 сентября

В партии будут добиваться городского референдума о расширении полномочий Мосгордумы, а осенью поставить вопрос об отмене "муниципального фильтра" на выборах губернаторов

Москва. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - КПРФ будет вести на выборах 8 сентября параллельный подсчет голосов при помощи специального проекта "Красный счётчик", заявил кандидат в депутаты Мосгордумы Вадим Кумин.

"Вопрос наблюдения является сейчас центральным, все другие вопросы ушли на второй план. КПРФ разработала проект под названием "Красный счетчик", - сказал Кумин на пресс-конференции в "Интерфаксе".

"Мы будем иметь все протоколы со всех 3400 участков, и мы посчитаем, если мы увидим, что что-то не так, мы будем соответствующим образом реагировать", - отметил он.

Кандидат в депутаты также сообщил, что в первую сессию Мосгордумы нового созыва фракция КПРФ внесет законопроект о расширении полномочий столичного парламента.

"Мы разработали законопроект о Мосгордуме, о полномочиях депутатов, о статусе депутатского запроса, о парламентском контроле. Мы внесем его в первую сессию Мосгордумы", - сказал Кумин.

Как полагает кандидат, "Единая Россия" сделает все, чтобы заблокировать этот законопроект". В связи с этим КПРФ заранее заявляет о планах референдума на соответствующую тему. "Мы на этот раз предусмотрели такой шаг, как инициация городского референдума, мы считаем, что каждый москвич должен высказаться, нужна ли ему сильная Мосгордума", - сказал Кумин.

"Мы с вами имеем один из самых слабых парламентов страны, так как полномочия Мосгордумы демонтированы полностью, в то время как мощному городу, мегаполису нужен сильный законодательный орган", - добавил представитель КПРФ.

В свою очередь участвовавший в пресс-конференции заместитель председателя ЦК компартии Юрий Афонин сообщил, что КПРФ будет ставить в ходе осенней сессии Госдумы вопрос об отмене так называемого "муниципального фильтра" на губернаторских выборах.

"Еще никогда так много кандидатов не допускалось по так называемому "муниципальному фильтру", отмену которого мы требуем и будем продолжать требовать в стенах Государственной Думы в ходе осенней сессии", - сказал Афонин.

По его словам, кандидаты от компартии подвергаются серьезному административному воздействию. В то же время, отметил Афонин, коммунисты выдвинули своих кандидатов на выборах 16 губернаторов.

Кроме того, он подверг сомнению успех попытки власти увеличить число одномандатников на выборах. "Мы понимаем, что по итогам выборов (в регионах 8 сентября - ИФ) будут попытки изменить выборное законодательство, расширить число мажоритарных округов, но это не принесет власти желаемых изменений", - заявил Афонин.

"Попытки такие были на выборах в Мосгордуму, партийные списки заменили одномандатниками, но не получилось, сейчас нужен серьезный политический диалог",- считает зампред КПРФ.

"Для обеспечения контроля над голосованием КПРФ в единых день голосования подготовила 100 тысяч наблюдателей, которые готовы работать вместе с партией, чтобы не допустить изменений реального голосования", - добавил Афонин.

Пресс-центр

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