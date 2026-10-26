В МИД РФ заявили, что пока нет речи о подключении ООН к украинскому урегулированию

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В настоящий момент не идет речи о том, чтобы подключать ООН к процессу украинского урегулирования, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Александр Алимов.

"ООН должна действовать, получая мандат от своих стран-членов, которые и являются ООН. Не секретариат, а мы – объединенные нации. Вот когда ООН такие прерогативы, мандат, полномочия получит, милости просим. Пока об этом речь не идет", - сказал Алимов, отвечая на соответствующий вопрос.