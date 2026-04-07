Дегустационный конкурс "Винная карта России 2026" пройдет с 11 по 14 мая в Абрау-Дюрсо

В этом году в конкурсе будут представлены вина из 70 виноделен, в том числе впервые - десертные вина. В жюри входят действующие шеф-сомелье ведущих ресторанов страны, которые ежедневно формируют винные тренды, и у виноделов есть шанс попасть в их винную карту

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Дегустационный конкурс "Винная карта России 2026" состоится с 11 по 14 мая в Абрау-Дюрсо. Конкурс пройдет уже в третий раз, результаты объявят 14 мая. Об этом сообщила руководитель проекта VINO.RU Дарья Орлова на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

"В этом году сроки проведения конкурса - 11-14 мая. Он пройдет в Абрау-Дюрсо. Объявление результатов - 4 мая. Генеральный информационный партнер - 50 Best Tastes of Russia", - сказала Орлова.

По ее словам, место проведения выбрано не случайно - "в Абрау-Дюрсо все организовано для этого с точки зрения инфраструктуры". Она также отметила, что VINO.RU второй год подряд выступает организатором конкурса.

"Для нас - это миссия поддерживать маленьких виноделов. Конкурс "Винная карта России" - один их эффективных инструментов поддержки. Для нас это большой шаг для продвижения авторского российского виноделия", - пояснила Орлова.

Глава судейской коллегии, бренд-шеф-сомелье "Абрау-Дюрсо", эксперт VINO.RU Светлана Ломсадзе сообщила, что конкурс растет - "в первом году у нас было шесть членов жюри, в прошлом - 8, в этом нас становится 13".

"Механика конкурса необычная - она оценивает не только качество вина, но и то, насколько сомелье в ресторанах знакомы с этими винами. Если даже есть очень крутое вино, но ни один сомелье о нем не узнал, то это вино в конкурс не может попасть", - уточнила Ломсадзе.

Она пояснила, что на конкурс действительно нельзя подать заявку. "Потому что для этого есть другие конкурсы, конкурсов должно быть много для того, чтобы Россия становилась винной державой. И есть открытые конкурсы, куда заявку может подать любо винодел с любым вином, и выиграть. И таким образом, в какой-то момент сомелье тоже обратят внимание на их винодельню. И они смогут попасть в наш конкурс", - сказала Ломсадзе.

По ее словам, в этом году в конкурсе будут представлены вина из 70 виноделен. Новинка этого года - участие десертных вин.

"Результат конкурса - это винная карта, набор вин, которые вам предлагает сомелье. Игристое, белое, розовое, красное - там нет баллов, там все равноправные победители", - заметила Ломсадзе.

Она уточнила, что члены жюри будут дегустировать в среднем 120-130 образцов вина в день. Она заверила, что все члены жюри - люди с большим опытом, которые привыкли соблюдать баланс при дегустации и способны вынести объективную оценку.

Также Ломсадзе подтвердила, что пока в конкурсе не участвуют обезалкоголенные вина, в России их производят пока два человека, сомелье не внесли их в свои списки, но в будущем это возможно.

"Когда вырастет производство обезалкоголенных вин и сомелье будут их вносить в свои списки, они будут также попадать в конкурсы. Мы выбор сомелье не ограничиваем. Скорее всего так и будет", - предположила она.

Шеф-сомелье Red Wall Family, член жюри Наталья Смирнова сообщила, что для нее очень важно участвовать в этом конкурсе, от которого она ожидает "расширения горизонтов, новых знакомств, знаний о новых виноделах. Она отметила честность "слепой" дегустации в конкурсе, которая позволяет сомелье руководствоваться только своими чувствами и эмоциями.

Шеф-сомелье группы компаний Аркадия Новикова Дмитрий Савин также ждет от конкурса новых открытий.

"В первый раз после участия в конкурсе я добавил в винную карту своего ресторана пять новых позиций. В этот раз тоже надеюсь многое для себя открыть", - сказал Савин.

Поблагодарил организаторов за возможность принять участие в конкурсе и сооснователь винодельни Belmas Winery Рустам Акиниязов.

"Мы со своими винами уже дважды попадали в винную карту России и для нас это очень важный инструмент. Винные конкурсы помогают продавать наше вино, делают нас более известными", - отметил Акиниязов.