В Госдуме проходят экспертные консультации по законопроекту о жилищных кооперативах

Эта форма кооперации предполагает не строительство жилья на средства пайщиков, а покупку каждому из них готовых квартир на первичном или вторичном рынке, при этом пайщик сам выбирает жилье, с ним согласовывается цена и графика погашения выплат

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Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - В Государственной Думе идут экспертные консультации по законопроекту, касающемуся деятельности жилищных кооперативов (ЖК) в России, сообщил депутат нижней палаты парламента Сергей Крючек.

"Данная форма кооперации, о которой мы говорим, сегодня проходит пока на уровне экспертов. Набрасывается шаблон, чтобы вынести на дискуссионную площадку, скорее всего, это будет "круглый стол", а потом пропустить через экспертизу министерств. Если мы получим положительное заключение, то будем его выносить, продвигать дальше и устранять те изъяны, которые будут найдены", - сказал он на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

По словам Крючека, этот вопрос уже обсуждался в Госдуме на уровне фракций.

Депутат отметил, что при проработке данной темы изучается и иностранный опыт как стран СНГ, так и европейских.

Крючек пояснил, что форма жилищных кооперативов, деятельность которых должна регулироваться новым законом, отличается от традиционных ЖСК. По его словам, она основана на опыте Германии и схожа с существовавшими в СССР кассами взаимопомощи. В отличие от традиционных ЖСК, в которых граждане кооперируются для строительства собственного жилья, при данной схеме средства пайщиков аккумулируются для покупки каждому из них готовых квартир на первичном или вторичном рынке.

"Пайщик выбирает жилье. С ним согласовывается цена, с ним согласовывается график погашения. То есть по сути дела происходит мена "деньги на жилье". Законодательно такой нормы не прописано. На сегодняшний день группы работают, изучают опыт данного кооператива, опыт иных государственных компаний других стран, чтобы найти приемлемую форму и вынести на дискуссионную площадку в Государственной Думе", - добавил он.

В свою очередь председатель правления одного из жилищных кооперативов, действующих по подобной схеме, Роман Василенко рассказал, что его ЖК работает с мая 2014 года, однако в отсутствие соответствующего законодательного регулирования сталкивается с определенными сложностями.

В частности, он отметил невозможность в настоящее время внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса, который составляет 35%, для приобретения жилья через жилищный кооператив. Кроме того, Василенко обратил внимание на аналогичную проблему с использованием сертификатов военнослужащих.

"Сейчас есть налог на недвижимое имущество. Кооператив - это некоммерческая организация, и у нас нет прибыли. Мы можем платить налог только из паевых средств других пайщиков, а это будет убыток, который по закону распределяется равномерно между всеми пайщиками. Было бы здорово, чтобы освободили такие кооперативы, некоммерческие организации от налога на недвижимое имущество", - продолжил он.

"Еще один важный момент, который появился недавно, заключается в том, что поскольку мы покупаем жилье как на первичном, так и на вторичном рынке, как у юридических, так и у физических лиц, сейчас практически все банки ввели процент на перечисление средств физическим лицам. То есть, если мы покупаем жилье со вторичного рынка у физического лица для нашего пайщика, то банк 10% от перечисляемой суммы снимает как комиссию, и эти деньги ложатся на плечи пайщика, либо ведут к удорожанию квартиры на 10%", - добавил Василенко.

Он также подчеркнул отсутствие рисков для пайщика при приобретении квартиры по такой схеме, пояснив, что либо гражданин получает от кооператива жилье, либо в случае, если он решил выйти из ЖК, то ему будут возвращены его средства в полном объеме в течение двух месяцев без штрафных санкций.

Со своей стороны гендиректор НП "СЭБ" Александр Майоров рассказал, что инициатива Василенко прошла экспертизу с привлечением ведущих экономистов и юристов на предмет отсутствия в ней признаков финансовой пирамиды. "Деятельность кооператива ни по одному из признаков, определенному Центральным банком России как деятельность с признаками финансовой пирамиды, не подпадает", - зачитал он заключение экспертов.