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Российская делегация вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине

Российская делегация вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине
Вид на Абу-Даби
Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российская делегация вылетела в Абу-Даби на трехсторонние переговоры по Украине, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Трехсторонние переговоры России-США-Украины начнутся во вторник, 10 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее "Интерфаксу", что от России в переговорах примут участие помощник российского лидера Владимир Мединский, заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.

Абу-Даби Украина
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