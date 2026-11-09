Российская делегация вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине

Вид на Абу-Даби Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российская делегация вылетела в Абу-Даби на трехсторонние переговоры по Украине, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Трехсторонние переговоры России-США-Украины начнутся во вторник, 10 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее "Интерфаксу", что от России в переговорах примут участие помощник российского лидера Владимир Мединский, заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.