Набиуллина отметила смягчение кадрового дефицита в экономике

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Кадровый дефицит в экономике РФ несколько смягчился, но нет предпосылок для его полного исчезновения в обозримом будущем, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Дефицит кадров несколько смягчился, это показывают опросы, но нет предпосылок для того, чтобы он полностью исчез в обозримом будущем", - сказала Набиуллина.

"Есть отрасли, в которых экономическая отдача по разным причинам снизилась. Если они не будут отпускать работников на другие направления, то структурная перестройка будет идти с большим трением. В том числе такое удержание будет тормозить рост производительности труда. С дефицитом кадров действительно придётся считаться, потому что это объективное физическое ограничение для наращивания производства", - добавила она.