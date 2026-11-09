Французский дзюдоист Ринер решил баллотироваться в президенты

Спортсмен Тедди Ринер Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu via Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Самый титулованный дзюдоист в истории этого вида спорта Тедди Ринер объявил в понедельник о решении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году.

"Я кандидат в президенты на выборах 2027 года", - сказал Ринер в видеообращении в соцсети X.

"Борьба всегда была частью меня. Я знаю, что такое сражаться, падать, но всегда вставать", - отметил спортсмен.

Ринер уточнил, что не представляет ни правые, ни левые силы. "Я обращаюсь не к определенному электорату, а ко всем французам, ко всем, кто хочет мечтать о великом", - cказал он в интервью изданию Le Parisien.

Спортсмен сообщил, что уже несколько месяцев работает над предвыборной программой. Он планирует бороться, в частности, против расизма, жертвой которого сам являлся не раз. "Я знаю, каково это - подвергаться расизму. Мы не должны допускать таких вещей", - отметил Ринер.

Ринер, который еще продолжает спортивную карьеру, не исключил участия в Олимпийских играх 2028 года. "Готовы к этому, если моя должность позволит мне и если граждане Франции разрешат мне", - заявил дзюдоист.

Ринеру 37 лет. Он уроженец заморского департамента Гваделупа, вскоре после его рождения семья переехала в Париж. Ринер - пятикратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы.

Выборы президента Франции состоятся 18 апреля 2027 года.