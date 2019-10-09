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Партия "СССР" создается в России

Новый левоцентристский "Союз справедливых сил России" ("СССР") ставит своей задачей не воссоздать Советский Союз, а вернуть то, что было в нем самое хорошее - бесплатное образование и здравоохранение

Партия "СССР" создается в России
Фото: Интерфакс

Москва. 9 октября. ИНТЕРФАКС - В РФ создается партия "Союз справедливых сил России" ("СССР"), сообщил председатель оргкомитета партии, юрист Международной юридической компании "Эльман Групп" Эльман Пашаев.

"Вместе с коллегами мы решили создать новую партию "Союз справедливых сил России", то есть "СССР". Это партия левоцентристская. Основная задача - не воссоздать Советский Союз, а вернуть то, что было самое хорошее - бесплатное образование и здравоохранение", - сказал Пашаев на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду, уточнив, что "учредительный съезд партии состоится в ближайшее время".

Он отметил, что партия не собирается "заниматься радикализмом, бегать по улицам с плакатами".

"Наша задача до народа донести, что все в стране принадлежит ему, а мы будем ему достойно помогать", - уточнил Пашаев.

По его словам, он и его соратники сами финансируют партию. "И ни от кого не зависим, наоборот, мы хотим своей работой помочь добросовестным чиновникам. Мы сторонники соблюдения закона", - пояснил Пашаев.

Его соратник, гендиректор "PR-PRofi Group" Алексей Золотухин подчеркнул, что задача партии не критиковать действующую власть, а решать проблемы населения.

"Сложившаяся структура власти, может быть, неидеальна. Нужно расстаться с теми людьми, которые попали туда по блату, с коррупционерами. Но в целом при грамотном менеджменте уже существующую структуру можно пользоваться для того, чтобы решить основные проблемы государства", - рассказал он.

"Мы должны взять из нашего советского прошлого те традиции и спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, которые у нас были и которых сейчас нет. Что касается частного предпринимательства и собственности, которые мы получили после того, как СССР ушел, я считаю, что это должно быть сохранено и развито. Можно посмотреть на Китай, где сочетается социальная направленность государства и экономика растет высочайшими темпами", - пояснил Золотухин.

Он сообщил, что результаты приватизации должны быть пересмотрены, особенно в части крупного бизнеса "Все, что было приватизировано незаконно, должно быть возвращено государству", - сказал Золотухин.

Общественный деятель Мурат Гехов отметил, что востребованность "СССР" очевидна, так как "народ больше не доверяет другим партиям".

"У нас нет меркантильных интересов, мы хотим сделать доброе и хорошее для своего народа и страны. Наш народ заслужил это", - сказал он.

Пресс-центр

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