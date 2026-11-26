Российские инвесторы смогут покупать криптовалюты только после тестирования

Они должны будут правильно ответить минимум на семь вопросов

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Инвесторы смогут покупать криптовалюты через российского брокера или криптообменник только после тестирования, чтобы сдать его успешно, нужно будет правильно отметить минимум на 7 вопросов, сообщил Банк России.

Тест бесплатный и включает 8 вопросов из разных тематических блоков. Вопросы касаются регулирования рынка криптовалют, особенностей разных видов криптомонет, информационной безопасности, рисков блокировки операций и волатильности курса цифровой валюты. Проверять знания придется всем инвесторам без исключения, как неквалифицированным, так и квалифицированным.

Если с первого раза сдать тест не удастся, то у инвестора в тот же день будет еще одна попытка. Вопросы из первой версии теста при этом не должны повторяться. Кроме того, участникам рынка запрещается раскрывать клиентам правильные ответы, отмечает регулятор.

Успешно пройденное тестирование действительно один год. Срок может отсчитываться как со дня проверки знаний, так и с момента последней сделки - в зависимости от того, какое событие произошло позднее. В течение этого времени повторно подтверждать свои знания не требуется.

В России с 1 сентября вступил в силу закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в стране комплексное регулирование оборота криптовалют. Совершать операции с ними можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеров и доверительных управляющих. Также появятся новые участники - криптообменники и цифровые депозитарии. В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам.

Для "неквалов" будут доступны Bitcoin, Ethereum и Tether USD в пределах лимита 300 тысяч рублей в год через одного посредника. "Квалам" будут доступны любые криптовалюты без ограничений.

Реестр цифровых депозитариев ЦБ на данный момент насчитывает девять участников: ВТБ, "Сбер", "Волтари", "Атомайз" (входит в одну группу с Т-Банком), "ТТ", "Мадригал", "Токены" ("дочка" ПСБ), "Галоодин" и "Резолекс".

Зарегистрированных криптообменников сейчас 33, среди них: ВТБ, Сбер, Альфа-банк, структура "Т-Технологий" (холдинговая компания Т-банка), "ТТ", банк "Инго", "Веб3.0", "Флайледжер" и РНКО "Платапэй", "Вэйбанк", банк "Держава".