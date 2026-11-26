Финляндия продлила ограничение на въезд в страну граждан РФ до конца 2028 года

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии на заседании в четверг продлило на два года - до 31 декабря 2028 года - закон о пограничной безопасности, на основании которого республика в 2023 году закрыла все сухопутные пограничные переходы с Россией, сообщило министерство внутренних дел страны.

Закон вступит в силу 1 декабря.

"С помощью Закона о пограничной безопасности Финляндия подготовилась к тому, чтобы пограничные власти могли эффективно действовать в сфере организованного въезда", - приводятся в пресс-релизе слова главы МВД страны Мари Рантанен.

По ее словам, угроза организованного въезда на восточной границе Финляндии остается высокой, оценка основана на информации от пограничной охраны и других органов безопасности. Закон поможет снизить давление на Финляндию, укрепить безопасность границ и подготовиться к наиболее серьезным ситуациям организованного въезда, считает Рантанен.

Закон о безопасности границ устанавливает условия, при которых правительство может принять решение об ограничении приема заявлений о предоставлении международной защиты на ограниченном участке финской национальной границы и в непосредственной близости от него.

МВД отмечает, что "закрытие пограничных переходов до сих пор являлось достаточной мерой для пресечения феномена нелегального въезда", который до сих пор не распространился за пределы пограничных переходов. Однако необходимо быть готовым к возможным быстрым и серьезным изменениям, заявляет ведомство.

Пограничные переходы на сухопутной границе Финляндии и России закрыты с 15 декабря 2023 года. В настоящее время ситуация не позволяет открыть восточную границу. Ситуация и необходимость ограничений регулярно отслеживаются, говорится в сообщении.

Закон о пограничной безопасности вступил в силу в первый раз в июле 2024 года сроком на два года и рассматривается как временный.

Власти Финляндии в 2023-2024 годах неоднократно принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это, по их словам, организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

Они рассматривают это как "гибридные атаки" со стороны России и угрозу безопасности. В Финляндии закон подвергался критике за нарушение конституции и международных обязательств.

В апреле 2024 года правительство сообщило, что оставит закрытой границу с Россией "вплоть до дальнейшего уведомления".