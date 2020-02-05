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Зоозащитники протестуют против массового уничтожения бездомных животных в России

Эксперты на пресс-конференции в "Интерфаксе" обратили внимание на противоречия в исполнении закона об ответственном обращении с животными

Зоозащитники протестуют против массового уничтожения бездомных животных в России
ФОТО: ИНТЕРФАКС

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Известные артисты и представители общественности выразили протест против массового истребления бездомных собак и кошек в России.

"Закон (об ответственном обращении с животными. - ИФ) дал понять, что нам нужны средства на обеспечение защиты бездомных животных, однако сейчас сложилась такая ситуация, что деньги выделяются, но контроля за их использованием нет", - заявила юрист Марина Масленникова в среду на пресс-конференции в "Интерфаксе".

В итоге практика уничтожения безнадзорных животных по-прежнему остаётся, отметила она, приведя в пример ситуацию в Якутске, где на уличных столбах висят объявления, чтобы владельцы забрали своих животных из пунктов передержки, иначе те будут убиты.

В свою очередь народный артист России Алексей Серебряков заявил, что в России сложилась абсурдная ситуация, так как гражданское общество в стране не сформировалось настолько, чтобы закрыть проблему бездомных животных, и все решается усилиями волонтеров. Между тем, по его словам, "собаки и кошки - это первая любовь и обязанность детей, а именно обязанность рождает настоящего гражданина". В этой связи артист отметил, что цивилизованность определяется отношением к животным и старикам, указав, что в этом смысле Россия - нецивилизованная страна.

С ним согласилась заслуженная артистка России Елена Сафонова, которая назвала жестокость по отношению к животным "фашизмом" и позором для страны. "Менталитет общества так сложился, что сейчас для нас норма убивать животных, а ведь это живые существа! Для них, как и для людей, должно быть создано МЧС и скорая помощь", - сказала актриса.

"Более 30 стран решили вопрос с бездомными животными. Это проблема стран, в которых государство не берет на себя ответственность за них", - заявила на пресс-конференции президент Центра защиты прав животных "ВИТА" Ирина Новожилова.

При этом она обратила внимание на то, что закон о защите животных принят, но в нем есть только рекомендательная норма, а обязательная стерилизация не закреплена.

Зоозащитники заявили, что возлагают надежды на нового генпрокурора РФ Игоря Краснова. "Ситуация с "китовой тюрьмой" показала, что Генпрокуратура может эффективно работать с защитой животных. Рычаги и возможности у прокуратуры есть, но они не используются. Сейчас этим занимается только общество", - сказала юрист Масленникова.

Пресс-центр

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