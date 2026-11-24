Иран заявил об отказе вести переговоры без выполнения семи его условий

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Иранские власти не желают вести переговоры об урегулировании региональной ситуации, пока не США не согласятся с семью предварительными условиями Тегерана, заявил во вторник спикер парламента страны Мохаммад Багер Галибаф.

"Никаких действий или переговоров не будет до тех пор, пока не выполнят семь условий Ирана", - приводит агентство "Тасним" слова спикера.

При этом Галибаф заверил, что если противник пойдет на новые агрессивные шаги в отношении Ирана, его власти готовы расширить "географию боевых действий".

Ранее, по различным данным, в числе выдвигаемых Тегераном условий фигурировали полное прекращение боевых действий в регионе, в том числе в Ливане, отмена санкций и снятие морской блокады США, разблокировка замороженных иранских активов и выплата компенсаций за ущерб, причиненный стране.

На прошлой неделе глава Минфина США Скотт Бессент в интервью CNBC заявил, что США продолжат экономическое давление на Иран до тех пор, пока он не согласится на устраивающие Вашингтон договоренности о прекращении конфликта. Министр утверждал, что Иран в настоящее время не может продавать нефть, однако это не навредит странам-импортерам этого энергоресурса.