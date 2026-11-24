Меру пресечения губернатору Чибису определят 25 ноября

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Следствие МВД 25 ноября обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, подозреваемого в хищении и растрате бюджетных средств, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия в среду", - сказал собеседник агентства.

По его словам, скорее всего следователь будет просить избрать Чибису меру пресечения в виде ареста.

Чибис был задержан 23 ноября.. Как сообщали в МВД, Чибис и его соучастники подозреваются в хищении бюджетных средств министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 млн рублей, растрате бюджетных средств министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также в незаконных валютных операциях.

Им инкриминируется совершение ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 4 статьи 160 (растрата, совершенная в особо крупном размере), пунктами "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК ( совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Чибис в марте 2019 года был назначен врио губернатора Мурманской области. Был избран губернатором на выборах в сентябре 2020 года, переизбран в сентябре 2024 года. Также он занимает пост председателя комиссии Госсовета "Северный морской путь и Арктика".