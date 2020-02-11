КПРФ не планирует голосовать во втором чтении за поправки к Конституции в случае отсутствия поддержки предложений коммунистов - Зюганов

В партии выступают за прямые выборы членов Совета Федерации и не против упоминания Бога в Конституции

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Поправки ко второму чтению законопроекта с изменениями к Конституции, инициированные КПРФ, заслуживают внимания, иначе у фракции не будет смысла поддерживать инициативу, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Наши поправки носят принципиальный характер. Без ответа на эти вопросы нет никакого смысла ни голосовать, ни утверждать эти поправки", - сказал Зюганов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

Также Зюганов выступил против проведения голосования по поправкам в Конституцию в день 150-летия со дня рождения Ленина. Он заявил, что в апреле много других дат, кроме 22 апреля, когда можно провести общенародное голосование по поправкам в Конституцию.

"Нет смысла тащить на эти юбилейные даты никаких голосований", - сказал Зюганов.

В целом "с принятием Конституции не надо спешить", добавил Зюганов.

В свою очередь зампредседателя ЦК КПРФ, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Юрий Афонин заявил на пресс-конференции, что Основной закон может быть скорректирован только после созыва Конституционного собрания и голосования на общероссийском референдуме.

"Мы принципиально считаем, что конституционный процесс, который сейчас начался, он не должен завершиться голосованием в апреле. Мы считаем, что Конституция требует серьезной дополнительной переработки и выступаем за то, чтобы в стране был принят наконец-то закон о Конституционном собрании", - заявил он.

"Мы считаем, что Конституция в изменённом виде должна приниматься на общероссийском референдуме, что обозначено тоже в Конституции РФ, и сейчас делаем все, чтобы наши предложения были известны жителям всей страны", - отметил Афонин.

Он считает, если бы 15 предложений КПРФ по поправкам в Конституцию, включающие необходимость созыва Конституционного собрания, были бы вынесены на общенародное голосование, минимум 95% граждан подлежали бы их.

Зампред ЦК партии заявил, что КПРФ начала сбор подписей россиян в регионах. "Мы будем настаивать на этом, и сейчас уже в целом ряде регионов начался сбор подписей под нашими предложениями", - сказал Афонин.

Со своей стороны Зюганов также выразил надежду на то, что президент РФ Владимир Путин сдержит своё слово и больше не будет баллотироваться на главный пост в стране.

"Что касается новых сроков, то президент до этого выступал и сказал, что на новый срок не пойдет. Я, правда, слушая эти его слова, вспомнил, что он обещал и пенсионную реформу в том виде не проводить. Но надеюсь, что в этот раз выполнит свое обещание", - сказал Зюганов.

Вместе с тем, он позитивно оценил предложенные президентом поправки, дающие дополнительные полномочия парламенту. "Его шаг на то, что нужно поделиться как-то немножко с Думой и Советом Федерации - это шаг в верном направлении. Про то, что нужно контролировать исполнительную власть - абсолютно верное решение", - считает Зюганов.

"Я изучал историю всех государств: исполнительная власть без контроля или сопьется, или проворуется, или с ума сойдёт. Испокон веков вырабатываются механизмы ограничения её самовластия", - добавил он.

По словам Зюганова, поправки в Конституцию, предложенные КПРФ, подразумевают, что "ограничения самовластия президента и исполнительной власти губернаторов будут заложены".

Вместе с тем, подчеркнул лидер КПРФ, остался ещё один "принципиальный вопрос": "У нас нет честных выборов".

Кроме того, как заявил лидер КПРФ, в партии поддерживают прямые выборы членов Совета Федерации, а ряд выдающихся политических и общественных деятелей могли бы стать сенаторами пожизненно.

"В принципе, что касается введения возможности для некоторых сенаторов оставаться в этой должности пожизненно, например, Евгений Примаков мог бы спокойно работать в Совете Федерации и передавать свой потрясающий опыт реформ, а также Сергей Степашин, Нобелевский лауреат Жорес Алферов, представители духовенства", - сказал Зюганов.

Вместе с тем Зюганов считает неправильным, что "в любом случае в Совете Федерации будут сидеть те, кто будут говорить "есть", потому что "половину сенаторов назначает исполнительная власть".

Афонин, комментируя предлагаемые поправки относительно увеличения президентской квоты сенаторов, тоже поддержал прямые выборы Совета Федерации.

"Есть третья статья Конституции пункт 2, в котором сказано, что народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы госвласти и органы местного самоуправления. КПРФ всегда говорила, что необходимо выполнять первую главу Конституции, народ осуществляет свою власть непосредственно", - сказал Афонин.

Во вторник рабочая группа по поправкам Конституции предложила увеличить президентскую квоту сенаторов до 30 человек, из них 7 сенаторов займут эти посты пожизненно.

Зюганов также заявил, что КПРФ не возражает против упоминания Бога в преамбуле Конституции России.

Отвечая на вопрос о возможности упоминания Бога в преамбуле Конституции, Зюганов заявил, что "это образ, скорее, который соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы", напомнив об упоминании Бога в гимне РФ.

По мнению лидера КПРФ, библейские сюжеты стали частью коммунистической идеологии. "Я когда изучал Библию, в послании апостола Павла... там главный лозунг коммунизма "Кто не работает, тот и не ест", - рассказал Зюганов.

"Собственно говоря, мы во многом Моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там не пытался говорить другое, то просто положите рядом эти документы", - заключили лидер КПРФ.

Ранее Компартия сформулировала свои поправки ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию.

Как сообщил в конце января "Интерфаксу" зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, в частности, КПРФ предлагает зафиксировать принадлежность российских недр народу, однозначно это прописать и тем самым создать конституционную основу для того, чтобы все граждане России имели свою часть дохода от добычи полезных ископаемых, чтобы эта доля была достойной.

Также предлагается индексировать как пенсии, так и социальные выплаты, стипендии, не реже раза в год не менее, чем на величину индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

КПРФ предлагает прописать в Конституции, что МРОТ, минимальная пенсия не могут быть ниже прожиточного минимума, а сам прожиточный минимум должен рассчитываться, как это делается в целом ряде других стран, гарантировать удовлетворение потребностей человека в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, а также доступ к образованию, культурным ценностям, проезду на общественном транспорте в определенном объеме.

Также предлагается закрепить пенсионный возраст 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин.