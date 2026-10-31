В польской оппозиции предложили вынести вотум недоверия правительству Туска

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Депутат парламента Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов Матеуш Моравецкий в субботу предложил организовать вотум недоверия правительству премьера Дональда Туска из-за кризиса с конституционным судом.

"Мы вносим предложение о вотуме недоверия в отношении правительства Туска", - приводят региональные СМИ его слова.

Он заявил, что нужно создать техническое правительство во главе с политиком Мареком Юреком до проведения новых выборов с целью определения парламентского большинства. Депутат отметил, что состав конституционного суда также нуждается в кадровых перестановках. Моравецкий подчеркнул, что нынешние противники суда должны понести всю ответственность за действия против него.

Снова став премьером в 2023 году, Туск, желающий улучшить отношения с властями ЕС, неоднократно обещал пересмотреть вызвавшие неоднозначную реакцию судебные реформы. Конституционный суд ранее не раз выносил вердикты в пользу польского законодательства, а не законов ЕС. Евросоюз обвинял суд в слишком близких связях с правительством националистов. Однако действия Туска встретили противодействие со стороны президентов Польши, в том числе Кароля Навроцкого, занимающего пост с 2025 года. Так, Навроцкий ранее в этом году отказался утверждать назначение шести номинированных парламентом судей.

Ранее группа выбранных правительством судей объявила об отстранении от обязанностей председателя конституционного суда Богдана Свенчковского; лояльная Туску судья Анна Корвин-Петровская заявила, что место Свенчковского переходит ей. Это решение вызвало резкую реакцию консервативной оппозиционной партии "Право и справедливость", поддерживающей Навроцкого. В ночь на субботу между сотнями протестующих, среди которых были и оппозиционные депутаты, и отрядами полиции быстрого реагирования произошли стычки у здания конституционного суда.

Ночью на месте событий прибыл Навроцкий, который прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву. Позднее он зачитал заявление, что происходящее является "нарушением конституционного строя Польши", и что "конституционный суд захвачен силой". Навроцкий призвал силы безопасности снять оцепление и добавил, что созывает экстренное совещание парламентариев.