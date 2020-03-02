Бывший кандидат в мэры Сочи, юрист Алла Голошумова намерена баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году.

"Я планирую выдвигать свою кандидатуру в депутаты на выборах в Госдуму 2021 года. Я за укрепление внутренней составляющей нашей страны, я за государство и за людей. Хочу, чтобы мы жили в гармонии с нашими родными и близкими, и с государством", - сказала Голошумова на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

По ее словам, она собирается идти в Думу независимым кандидатом, несмотря на знакомства с руководством многих политических партий. "Я уважаю всех. Но не примыкаю ни к какой партии", - уточнила Голошумова.

Она отметила, что уже готовится к избирательной кампании, для нее она фактически началась, когда она участвовала в выборах на должность главы Сочи в 2019 году.

Голошумова рассказала, что пришла в политику из юриспруденции - в течение 16 лет она "занималась банкротством компаний, была арбитражным управляющим, защитником юридических лиц".

Она сообщила, что является одной из немногих женщин-юристов, которые активно борются с коррупцией в судебной и правоохранительной системах. По ее словам, она и сама столкнулась с неправомерными судебными решениями, которые противоречат Конституции РФ.

"У нас, к сожалению, возникает правовая яма, которую нужно убирать. Нужно бороться с судебной коррупцией, с принятием решений "по звонкам". Я готова изменить ситуацию в этой сфере", - пояснила Голошумова.

Также, уточнила она, что ей интересно будет заняться в Госдуме законотворчеством в сфере института семьи. В частности, развивать направление "материнского капитала".

"У нас есть возможности в этом направлении. В дальнейшем, будем надеяться, что мы изыщем новые возможности и предложим новые варианты", - заметила Голошумова.

"Я добьюсь изменений в этих сферах. Я приложу все силы, чтобы улучшить жизнь в нашей стране. Говорю искренне. Я сильная женщина", - заключила она.