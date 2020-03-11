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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

В "Справедливой России" создано молодежное крыло - Миронов

Лидером "Молодежи "Справедливой России" избрана член центрального совета партии Анастасия Павлюченкова

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - В партии "эсеров " образовано крыло "Молодежь "Справедливой России", сообщил лидер партии Сергей Миронов.

"Сегодня в стенах Госдумы состоялся учредительный съезд партийной молодёжи, съезд новой молодежной организации "Молодежь "Справедливой России", - сказал Миронов в среду на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Он сообщил, что лидером молодежного крыла "эсеров" избрана член центрального совета партии Анастасия Павлюченкова.

Миронов отметил, что "идея создания молодежного крыла "Справедливой России" является востребованной и витала давно".

"Мы хотим, чтобы эта организация была плотно привязана к партии, была ее плотью от плоти, а не очередной тусовкой, это действительно молодежное крыло нашей партии", - сказал Миронов.

По его словам одна из основных целей создания партийного молодежного крыла - содействовать самореализации молодежи.

"Мы нацелены на то, чтобы молодежь проявила себя на выборах в качестве наблюдателей, агитаторов, кандидатов на выборах разного уровня", - добавил лидер партии.

В свою очередь Павлюченкова заявила, что "основная цель молодежного крыла "Справедливой России" заключается в том, чтобы... молодежь чувствовала себя нужной, чувствовала справедливость и понимала, что она может здесь жить, работать и быть нужной".

В ходе пресс-конференции лидер "Справедливой России" прокомментировал также некоторые актуальные моменты обсуждения в Госдуме поправок в Конституцию РФ.

Так, он считает, что проведение досрочных выборов в Госдуму уже невозможно.

"Досрочных выборов в Госдуму не будет", - заявил Миронов.

Он добавил, что "единственная возможность была, если бы была принята поправка (предложенная депутатом Александром Карелиным. - ИФ), без этого невозможно".

"Я напомню, что это возможно либо при троекратном отклонении премьера, либо еще при каком-то моменте, который мы уже прошли", - сказал Миронов.

Парламентарий отметил, что президент РФ Владимир Путин, вступая накануне в парламенте, заявил, что при наличии консенсуса в Госдуме этот вопрос мог бы стать предметом обсуждения. "Но кроме "Справедливой России" досрочных выборов не хотел никто", - подчеркнул лидер партии.

Он также сообщил, что "Справедливая Россия", несмотря на то, какое бы будущее ей не предрекали, намерена принимать участие в предстоящих региональных выборах в 2020 году, а также в выборах в Госдуму в 2021 году.

Кроме того, Миронов полагает, что Конституционный суд не будет затягивать с решением о соответствии одобренных Госдумой и Советом Федерации поправок в Конституцию РФ.

"Правом делать запросы в Конституционный суд обладают Федеральное собрание либо президент, в течение 15 дней они берут документ на рассмотрение и затем в течение месяца выносят решение", - сказал Миронов.

"Но в современной истории России есть прецеденты, когда Конституционный суд принимал запросы к рассмотрению намного раньше, чем 15 дней, и моментально выносил решения", - добавил Миронов.

Он полагает, что такая же ситуация сложится и с поправками в Конституцию. "Сегодня Совфед одобрил поправки в Конституцию, уже завтра их обсудят в региональных заксобаниях, и оттуда уже прямая дорога на голосование, но оно не может быть назначено без заключения Конституционного суда, следовательно, за решениями заксобрания последует и обращение в суд", - сказал Миронов

При этом лидер "эсеров" не сказал, кто конкретно - президент, сенаторы или депутаты Госдумы - обратятся в Конституционный суд, но отметил, что, вероятно, это будет сделано уже в ближайшее время.

Он считает, что после решения Конституционного суда следует ждать указа президента о назначении даты всенародного голосования.

"Дата в тех поправках в Конституцию, за которые мы проголосовали, не указана, мы предполагаем, что это будет 22 апреля, дату должен определить президент в своем указе", - сказал лидер "Справедливой России".

Пресс-центр

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