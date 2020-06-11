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Индия дрейфует в сторону США и опасается американских санкций за российские С-400 - эксперт

В информационном агентстве "Интерфакс" прошла онлайн-сессия "Примаковских чтений" - нового совместного проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса". На этот раз темой стала "Индия в фокусе интересов: Россия, США, Китай"

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Индия не хотела бы попасть под американские санкции из-за участия в строительстве газопровода "Север - Юг" и покупки систем С-400, заявил почётный научный сотрудник фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

"Коридор "Север-Юг", мне кажется, - это совершенно перспективная задача, ее нужно попробовать выполнить, но нельзя забывать о том, что Иран также находится под санкциями и любая работа в этом направлении может привлечь дополнительные санкции на те страны, которые в этом будут участвовать. Индии не хотелось бы быть в ситуации, где она бы привлекла дополнительные санкции от США. Уже мы находимся в той ситуации, когда покупка С-400 может оказаться санкционированной", - сказал Нандан Унникришнан, выступая на онлайн-сессии "Примаковских чтений" "Индия в фокусе интересов: Россия, США, Китай", которые провели в четверг "Интерфакс" и ИМЭМО РАН.

Он отметил, что "у индийской элиты появились некоторые сомнения насчет позиции России не только по отношению к Китаю, но даже иногда и по отношению к Пакистану".

"Поэтому в индийской политике сейчас можно увидеть существенный крен в сторону США, и, естественно, потому что США видится как более надежный партнер для балансирования Китая", - заявил научный сотрудник фонда Observer Research Foundation.

Говоря о торгово-экономических отношениях Москвы и Дели, старший научный сотрудник отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН Алексей Куприянов отметил, что "если мы хотим подтянуть наши экономические отношения до уровня политических, надо искать новые возможности".

"Я думаю, они есть, но они лежат не в снятии тарифных барьеров, не в попытках найти еще какие-нибудь товары, которые купят в России или в Индии, а в новой схеме нашего сотрудничества, которая подразумевала бы совместную деятельность на рынках третьих стран с возможностью привлечения западного или китайского капитала", - сказал эксперт.

По его словам, "это сотрудничество не должно исчерпываться только совместной работой на рынках третьих стран, это должно быть полноценное сотрудничество в передовых и перспективных отраслях - освоение космоса, исследование океана, цифровая экономика, производство новых видов вооружений".

"Пока сейчас у нас складывается ситуация, при которой российские и индийские специалисты высоко ценятся, работают бок о бок, но почему-то делают это в кремниевой долине и на благо Америки. Нам нужно убрать эту прослойку и сформировать совместные проекты и совместные технопарки. И государство должно сыграть тут роль инициатора, дав первоначальный толчок к сотрудничеству и убрав препятствия для этого", - отметил сотрудник ИМЭМО РАН.

Куприянов подчеркнул, что "только так Россия и Индия смогут справиться с технологическими и экономическими вызовами будущего".

Со своей стороны посол РФ в Нью-Дели Николай Кудашев заявил, что Россия и Индия должны совместно развивать трёхстороннее сотрудничество с Китаем, у такого взаимодействия большой потенциал.

"Думаю, что нам с Индией надо активно сообща, совместно принимать участие в "треугольном" сотрудничестве с Китаем, невзирая на проблемы, которое это сотрудничество имеет. Это треугольник не воображаемый, не мнимый, он есть на карте, и ресурсов у него, убежден, очень много", - сказал Кудашев.

Между тем спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что в стадии проработки находится видеоконференция министров иностранных дел России, Индии и Китая, "и эта проработка близка к завершению".

"Это особо важно в нынешних условиях, не только в связи с пандемией, но и с политической и политико-экономической повесткой дня", - добавил Швыдкой.

КОМУ ВЫГОДНЫ САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАНА?

Выгоду от введения нефтяных санкций США в отношении Ирана получили страны Ближнего Востока и США, заполнив выбытие иранской нефти с рынка Индии, считают эксперты ИМЭМО РАН.

"Прежде всего (получили выгоду от санкций - ИФ), страны залива, то есть все арабские страны залива, Саудовская Аравия, Ирак, то есть практически все страны, которые находятся в непосредственной близости от Индии, производят нефть и при этом не находятся под давлением американских санкций", - сообщил Алексей Куприянов в ходе онлайн-сессии.

"Я бы добавил также Венесуэлу, но в некотором смысле, в дальнем, так сказать, видении от этого может также получить выгоду и Россия. Другая страна, которая неожиданно опять вышла на индийский рынок, это США. Так что на индийском рынке энергетическом сейчас соперничают практически все, кроме Ирана", - добавил Нандан Унникришнан.

По мнению члена дирекции ИМЭМО РАН, посла РФ в Индии (2004-2009 гг.) Вячеслава Трубникова, Россия может укрепить свои позиции на индийском нефтяном рынке, допустив индийские компании в upstream проекты в России. "Я лично полагаю, что это вполне реальный вариант. Сотрудничество с Индией в участке нефтедобычи "Сахалин-1" показало эффективность работы индийцев в этой сфере, и это выгодно для России, это выгодно для Индии. Я считаю, что это вполне реальный вариант", - сказал он.

СУДЬБА ГАЗОПРОВОДА ТАПИ

Проект строительства газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия, практической реализацией которого полным ходом занимается Ашхабад, по-прежнему является заложником политической ситуации в Афганистане, а также отношений Индии и Пакистана, заявили участники онлайн-сессии "Примаковских чтений".

Вячеслав Трубников отметил, что "теоретически это вещь возможная, но она, во-первых, никак еще даже геологами не подтверждена". "Вы понимаете: проложить трубопровод в гористой местности, трубопровод, который должен дышать, двигаться. Местность сейсмически опасная. Это большой-большой вопрос, не говоря уже о нестабильной ситуации в Афганистане. Пока что перспектив ее урегулирования я лично не вижу, несмотря на договорённости, которые есть у афганского правительства и у США в отношении вывода войск. Надо еще посмотреть, как будут развиваться дела в самом Афганистане", - сказал эксперт.

Алексей Куприянов дополнил своего коллегу: "Могу сказать, что Вячеслав Иванович был очень мягок, когда назвал ситуацию в Афганистане нестабильной. Я боюсь, что мы десятилетиями не увидим проект ТАПИ до тех пор, пока в Афганистане не будет действительно стабильная ситуация, и пока никаких подвижек к этому не видно".

Нандан Унникришнан добавил, что "ТАПИ может стать коммерчески выгодным, только если Индия будет потребителем. Индия никогда не будет потребителем, если отношения не улучшатся с Пакистаном. Если отношения с Пакистаном будут плохими, Индия не согласится на то, чтобы пакистанская рука была над этим краном".

Общая протяженность газопровода мощностью 30 млрд кубометров газа в год составит 1814 км, в том числе 214 км - по территории Туркмении, 774 км - Афганистана, 826 км - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией. По предварительным оценкам, его общая стоимость составит $10 млрд.

Госконцерну "Туркменгаз" принадлежит 85% акций TAPI Pipeline Company, которая ведет строительство, а затем будет эксплуатировать газопровод. По 5% акций в консорциуме имеют Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Строительство туркменского участка ТАПИ стартовало в декабре 2015 года. 23 февраля 2018 года состоялась закладка афганского участка газопровода. В конце мая 2020 года туркменские власти сообщили о завершении сварки труб на всем туркменском участке магистрали.

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